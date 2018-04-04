الصين تقدم للأسواق هاتفًا جديدًا ببطارية تدوم 50 يومًا متواصلًا (فيديو)

من المعروف عن الهواتف الصينية أن تقوم بتقديم إمكانيات مميزة فائقة بأسعار تنافسية، وهذا ما يفعله هاتف Blackview P10000 Pro الذي يأتي ببطارية 11 ألف مللي أمبير، أي يمكنها التفوق على بطاريات بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة صغيرة الحجم.

ووفقًا للشركة المصنعة، فإن الهاتف يمكنه البقاء في وضع الاستعداد لمدة 50 يومًا متواصلا، بالإضافة إلى أن بطاريته تتمتع بميزة الشحن السريع، بحيث يمكنك شحنها خلال ساعتين و25 دقيقة.

أما عن بقية مواصفات الهاتف، فإنه يأتي بشاشة 5.99 بوصة من نوع FHD وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، كما أنه يعمل بمعالج ثُماني النواة بتردد 2.0 غيغاهيرتز من نوع ميدياتك 6763.

كما يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسة دقتها 16 ميغابكسل والثانية 0.3 ميغابكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة أيضًا، العدسة الرئيسة بدقة 13 ميغابكسل والثانية 0.3 ميغابكسل.

وسعر الهاتف أقل من 200 دولار، وتحديدًا 197 دولار، وتحاول الشركات الصينية دائمًا أن تنافس بشكل كبير في سوق الهواتف الذكية العالمي، خاصة داخل الولايات المتحدة، رغم الاتهامات الموجهة من جانب الوكالات الأمنية والاستخباراتية الأمريكية التي تشير بأصابع الاتهام نحو كبار مصنعي الهواتف الذكية الصينيين، مثل هواوي وZTe، باعتبار أنهم يتعاونون مع الحكومة الصينية ويمدونها ببيانات مستخدميهم الشخصية التي يستولون عليها من هواتفهم.