“أبل” تطور آيفون قابلًا للطي بحلول 2020 (صورة)

كشف تقرير جديد نشرته “CNBC” الإخبارية، عن توقعات المحلل المالي وامسي موهان بشأن خطط شركة “أبل” لتطوير هاتف قابل للطي بحلول عام 2020، وذلك بعد اجتماعات عدة جمعته بإدارات شركات آسيوية تمد “أبل” بمكونات هواتفها الداخلية وتساعد في عمليات التجميع.

وأفاد التقرير الذي نقله موقع “ماك رامورز” التقني، بأن “موهان يرى أن شركة أبل ستضع تصميمًا لهاتفها القابل للطي في حجم أجهزتها اللوحية آيباد، بحيث يمكن استخدامه كهاتف وهو مطوي وعند فرده يمكن استخدامه كتابلت”.

وأشار الموقع إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها مثل تلك التوقعات، ففي كانون الأول/ديسمبر 2016 كانت شركة إل جي تطور شاشات قابلة للطي، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017 اتضح أن قطع LG Display ، قد توصل لعقد مع أبل لإمدادها بشاشاتها OLED القابلة للطي لهواتفها المستقبلية”.

وحمل هاتف “آيفون x” العام الماضي شاشة قابلة للطي، لكن ليس بشكل صريح، حيث أن شركة “أبل” طورت من تصميم شريحة تشغيل شاشتها، بحيث لا تشغل مساحة كبيرة في الحافة أسفل الشاشة، بالتالي كان من السهل تقليل حجم الحافة السفلى للهاتف، وذلك عن طريق طي الشاشة إلى الداخل لتحتوي شريحة تشغيلها بشكل ذكي.

قد لا تصل هواتف “أبل” القابلة للطي قريبًا، حيث أن المكونات الداخلية للهاتف تحتاج لأن تكون هي الأخرى قابلة للطي، أو على الأقل مرنة بعض الشيء، كي تتشكل مع طي الشاشة وفي الوقت نفسه تعمل بأدائها المعتاد، لذا فإن 2020 هي بداية جيدة للتفاؤل وانتظار شكل جديد كليًا للهواتف الذكية.