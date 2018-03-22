ثغرة أمنية جديدة في “الآيفون” تمكن القراصنة من الاطلاع على رسائلك المشفرة

كشف خبراء “الأمن السيبراني” ثغرة أمنية جديدة في نظام “سيري” الصوتي بهواتف آيفون الذكية، من شأنها أن تمكن القراصنة من اختراق هاتفك والاطلاع على أسرارك.

ووفقًا للخبراء، يستطيع المهاجم استغلال الثغرة لإجبار نظام المساعد الصوتي بمنتجات شركة أبل “سيري” على قراءة الإشعارات الواردة على الهاتف بصوت عالٍ، الأمر الذي قد يفتح عدة أبواب لاختراق الجهاز صوتيًا.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه بالإضافة للإحراج المصاحب لقراءة رسائلك واشعاراتك بصوت عالٍ في العلن، فإنه من الممكن أن يرسل القراصنة رسائل تأمر “سيري” بتفعيل أو إبطال بعض الخواص الأمنية.

واضطر العديد من المستخدمين المهتمين بالخصوصية إلى تغيير إعدادات هواتفهم الذكية؛ لمنع عرض أي إشعارات واردة على شاشة الجهاز وهو مقفول.

ولكن للأسف يبدو أن هذا ليس كافيًا لإيقاف ثرثرة “سيري”، حيث يمكن للمهاجم إجبارها على قراءة الإشعارات المخفية بصوت عالٍ حتى إذا كان هاتفك مقفلًا.

تشمل هذه الثغرة قراءة الإشعارات والرسائل الخاصة التي تستلمها على الآيفون من خلال تطبيقات مثل “فيسبوك ماسينجر” أو “سلاك” أو حتى التطبيقات المشفرة مثل “سيجنال”.

ومنذ اكتشاف الخلل بدأت شركة أبل العمل على إصلاحه، وقالت في بيان: “نحن على علم بالمشكلة وستتم معالجتها في التحديث القادم”.

لحسن الحظ، لا تزال هناك وسيلة لاستلام الإشعارات والرسائل بأمان، وذلك من خلال تطبيق الرسائل الخاص بالشركة “iMessage”، الذي لا يزال محميًا.

ولذلك ينصح الخبراء بتجنب إجراء المعاملات الحساسة على هذه التطبيقات، حتى تحل أبل المشكلة.