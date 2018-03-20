تعرف على التصميم المتوقع لهاتف “ون بلس” الجديد (صور)

أظهرت التوقعات الأولية لهاتف شركة “ون بلس” القادم، أن تصميمه وإمكانياته بشكل عام متقاربة بنسبة كبيرة مع إمكانيات هاتف أوبو R11، الذي صدر مؤخرًا بتصميم متقارب للغاية مع هاتف “آيفون x” من أبل.

وذكر موقع “أندرويد سنترال” التقني، أن تصميم الهاتف سيكون مثل نظيره من أوبو، حيث يحمل الجزء الأسود Notch الكاميرا الأمامية والفلاش وكذلك سماعة المكالمات، وذلك في أعلى منتصف الشاشة ذات مساحة الـ6.28 بوصة بمعامل عرض جديد، والأول من نوعه وهو 19:9 بدقة FHD+ من نوع OLED، وتحتل الشاشة مقارنة بواحهة هيكل الهاتف نسبة حوالي 90%.

ويعمل هاتف أوبو بمعالج ميدياتك هيليو P60 والمصمم بحجم 12 نانومتر، إضافة إلى مساحة 6 غيغابايت للذاكرة العشوائية بمساحة ذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وبطارية عملاقة 3450 مللي أمبير.

وتشير تلك التوقعات إلى تشابه الهاتفين تمامًا، حيث إن العام الماضي شهد تطابق تصميم هاتف ون بلس 5 مع هاتف أوبو R11، خاصة أن الشركتين، ون بلس واوبو، مملوكتان لشركة أم هي BBK Electronics، وبالتالي فإن قطاع التطوير والبحث يتشابه في أفكاره وتحديثاته في تصميم وإمكانيات الهواتف.