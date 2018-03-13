“هواوي P20” سيأتي بهذه الألوان الغريبة (صور)

بينما ينتظر عشاق الهواتف الذكية إطلاق “هواوي” لهاتفها الجديد P20، خرجت تسريبات جديدة تعكس مجموعة الألوان التي سيأتي بها الهاتف في إصداراته الثلاثة: العادي، والبرو، واللايت.

وهذه الألوان تختلف تمامًا عن الأسود، والأبيض، وغيرهما من الألوان التقليدية التي اعتدنا رؤية الهواتف الذكية في عباءتها الفترة الماضية.

ووفقًا لما نقله موقع “ذا ڤيرج” التقني، فإن المدوّن التقني رولاند كواندت من موقع WinFuture، قام بنشر عددٍ من الصور المسرّبة لألوان الإصدارات الثلاثة، إذ إن هاتف P20 Pro سيأتي بلون يحمل خليطًا من تدريجات ألوان البنفسجي، والأزرق، وهو اللون الذي يغلب على الجانب الخلفي للهاتف.

أما إصدارا P20 وP20 Lite فسيأتيان باللون الأسود، إلى جانب أن P20 سيأتي بتدريج لوني بين الذهبي، والوردي، أما اللايت فسيأتي كذلك بإصدار أزرق يحمل بعض اللمعان، ونسخة أخرى بلون الذهبي الوردي المعتاد.

وكشفت في وقت سابق وثائق اجتياز هاتف P20 لايت، للعديد من التفاصيل حول تصميم وإمكانيات الهاتف، قبل ظهوره رسميًا في حفل الشركة نهاية آذار/مارس الجاري.

ووفقًا لما نشره موقع “فاندرويد” التقني، فإن الهاتف الجديد يقدم تصميمًا مختلفًا من حيث واجهة الهاتف، وحجم الشاشة عن كل هواتف 2017، فالشاشة ستأتي بمعدل عرض كبير 19:9 وهو يفوق المعدل الذي سيطر على هواتف العام الماضي والذي كان 18:9.

وستكون شاشة P20 لايت بدقة وضوح 2280*1080 بكسل، كما أن الهاتف سيأتي بأبعاد مثيرة، فطوله 148 مم، وعرضه 70 مم، وهي نفس الأبعادة التقليدية لمعظم الهواتف الحالية، مما يعكس أن الهاتف ستكون شاشته عملاقة تحتل واجهته بالكامل، وستكون تقريبًا بلا حوافٍ.

كما كشفت وثائق FCC أن الهاتف الجديد سيحمل بطارية 2900 مللي أمبير، وذلك سيكون قليلًا بعض الشيء مقارنة بحجم شاشته الكبيرة، وبالتالي سينفذ شحنها سريعًا، إلا إذا كانت هواوي تخبئ بعض أدوات ترشيد استهلاك البطارية اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

ولم ترد أي تفاصيل حول إمكانيات الكاميرا في الهاتف المنتظر، إلا أن التوقعات الأولية تشير بالكامل إلى أن الهاتف P20 سيحمل 3 كاميرات خلفية، مما سيقدم تقنيات مميزة للواقع المعزز، حيث ستتمكن من التقاط معلومات أكثر عن عمق الميدان عند التصوير.