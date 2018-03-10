بالصور.. “آبل” تصمم لوحة مفاتيح تنظف نفسها من الأتربة والأوساخ بالغاز

كشفت براءة اختراع قدمتها شركة “آبل“، أن مشكلة تنظيف الغبار والأوساخ العالقة في لوحة المفاتيح قد تنتهي أخيرًا.

وصممت “آبل” لوحة مفاتيح جديدة من شأنها حماية أجهزتها من الأوساخ، بما في ذلك الغبار والسوائل التي تؤدي إلى تآكل أو حجب الوصلات الكهربائية.

ووفقًا لبراءة الاختراع التي نشرها مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، فإن لوحة المفاتيح الجديدة تشتمل على أغطية ومساحات داخلية توجه البقايا بعيدًا عن آلية الحركة، قبل طردها بالغاز المضغوط.

وبحسب الشركة، يمكن لبقايا السوائل أن تؤدي إلى الإضرار بآلية عمل أجهزة مثل “ماك بوك”، ولذلك قد يكون هذا التصميم الجديد موفرًا للغاية عن الإصلاحات المكلفة.

وللأسف، أشار الخبراء إلى أن تقديم الشركة للبراءة لا يعني أنها تخطط لإنتاج الجهاز، فبعض الابتكارات تستغرق سنوات، والأخرى لا يتم إنتاجها في الأساس، ولكن يبدو أنه على المستخدمين الانتظار لرؤية ما يجلبه مستقبل التكنولوجيا.