سامسونغ تطلق أول شاشة بتقنية “ميكرو ليد” في العالم (صور)

كشفت شركة سامسونغ عن شاشة عملاقة بحجم 146 بوصة لتكون الأولى من نوعها في العالم، التي تعمل بتقنية ميكرو ليد “MicroLED”، وذلك على هامش معرض إلكترونيات المستخدمين CES 2018، والذي سيبدأ يوم غد الثلاثاء وحتى الجمعة الـ12 من كانون الثاني يناير الجاري، وفقًا لما نشره موقع “ذا فيرج” التقني.

وتعتمد فكرة التقنية الجديدة “ميكرو ليد” على أن كل شريحة “LED” ميكروسكوبية تقوم بإنتاج الضوء الخاص بها، وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى إضاءة خلفية لتشغيل الشاشة، وبذلك ستكون الألوان غاية في الوضوح والحدة، كما أن اللون الأسود سيكون عميقًا، وستكون الشاشة بالكامل ساطعة الإضاءة، وهي مزايا متوفرة كذلك في الشاشات من نوع الـ”OLED”.

وتأتي الشاشة العملاقة بدون حواف، وهي ميزة أطلقت عليها سامسونغ اسم “module-based”، حيث إن الشركة الكورية الجنوبية قالت إن شاشتها التي أطلقت عليها اسم “The Wall”، يمكن للمستخدم أن يتحكم في حجمها بحسب احتياجه؛ حيث يمكنه استخدامها كشاشة بمساحة عرض تملأ الحائط أو أن يتم التحكم في مساحة شاشة العرض عليها بحسب احتياجاته.

وتظهر حواف الشاشة بوضوح في الإضاءة الساطعة القوية؛ ولكن خلال عملية عرض المحتوى عليها لا تلاحظ العين وجود حوافها الخارجية، وتشعر وكأن الشاشة غاية في الانسيابية، وكأنها قطعة من الحائط، وأن المحتوى يعرض نفسه على الحائط مباشرة.

وأوضحت الشركة أن الشاشة حتى الآن مازالت تقف داخل دائرة المنتج التجريبي؛ ولكن من المتوقع أن تقوم بإطلاقه في الأسواق ليصبح متاحًا للمستخدمين خلال هذا العام.