مبيعات “نوكيا 3310” تتخطى 13.5 مليون جهاز

نجحت شركة “نوكيا” من رفع مبيعات هواتفها الذكية خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 2.8 مليون وحدة، وذلك من إجمالي هواتفها الذكية التي أطلقتها خلال العام الماضي، إلا أن المفاجأة الحقيقية كانت تكمن في أرقام مبيعات هاتفها القديم الجديد “Nokia 3310” المطوّر.

وأوضحت التقارير أن مبيعات الهاتف “الملك”، كما تطلق عليه الشركة، بلغت خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط 13.5 مليون جهاز، متجاوزة بذلك مبيعات هواتف الشركة “Nokia 3″ و”Nokia 5″ و”Nokia 6″ و”Nokia 8” مجتمعة.

وكشفت تسريبات جديدة للتصميم الخاص بهاتف “Nokia 9” المنتظر، عن انحناء جانبي الشاشة في الهاتف لتقترب من شكل شاشة هاتف سامسونج “غالاكسي S8”.

وأوضحت التسريبات الخاصة بغطاء ظهر للهاتف من أحد مصنعي الأكسسوارات، أن الهاتف يأتي بكاميرتين خلفيتين وأسفلهما مستشعر البصمة على ظهر الهاتف.

وأكدت تسريبات سابقة أن الهاتف سيصل الأسواق دون تقديم فتحة السماعات التقليدية 3.5ميلليمتر، ليتبع بذلك الخط العام السائد الخاص بالاعتماد على فتحة شحن من نوع USB-C لتشغيل السماعات.

إلى جانب ذلك، فإن التسريبات أكدت أن الهاتف سيأتي بشاشة 5.5 بوصة ومعالج كوالكوم سناب دراجون 835 وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، ومستشعر بصمة وكاميرا خلفية مزدوجة.