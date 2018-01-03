تعرّف على أبرز الهواتف الذكية الرائدة في 2018 

يترقّب عشاق التقنية حول العالم 5 هواتف هي الأقوى في سلسلة المنتجات التقنية كل عام، والتي تطلق عليها الشركات اسم “Flagship”، في إشارة إلى أنها الأفضل في إنتاج كل شركة تقنية خلال العام.

وبدأت حرب التسريبات بين المواقع الإلكترونية، ومعها بدأت المعلومات في التوارد حول أبرز ملامح تلك الهواتف الذكية، التي ستكون بمواصفات أقوى مما جاءت عليه سابقتها في العام الماضي.

galaxy note 9.

الهاتف الرائد الأبرز الذي تطل به سامسونغ كل عام، وتشير التسريبات إلى أن الشركة ستحافظ على التصميم الحالي لشقيقه “نوت 8” الذي جاء بتصميم جمالي أشاد به الكثير من التقنيين العام الماضي.

وتوقع خبراء التقنية أن يأتي الهاتف ببصمة في الشاشة بدلًا من الخلفية، وأن تقدم ميزة تكنولوجيا التعرف على الوجه، مع زيادة سعة الرام في الهاتف لتصل إلى 8 غيغابايت، مع تزويد هاتفها بمعالج الشركة الأحدث.

i phone x plus.

كشفت التسريبات أن شركة “أبل” الأمريكية قد تحذو حذو منافستها الكورية في حجم الشاشة، وأن يأتي هاتفها المقبل بمقاس أكثر من 6 إنشات بسبب الرواج الكبير لهذه الشاشات حاليًا، خاصة مع انعدام الحواف.

وينتظر عشاق “أبل” هاتفها ليعالج صدمتهم من “أيفون x” بإصلاح ثغرات خاصية التعرف على الوجه التي تم اختراقها مرارًا، مع تحسين عمل البطاريات والدفع بالمعالج الجديد A12 في الهاتف المقبل.

huawei mate11

سيكون هذا الهاتف حديث العالم خلال 2018 بعدما أشارت تقارير سابقة شبه مؤكدة من شركة “لايكا” المتخصصة في صناعة الكاميرات أن الهاتف سيقدم مفهومًا جديدًا للتصوير مع 4 كاميرات ستأتي معه.

وسيكون الجهاز الجديد قادرًا على قراءة 300 ألف نقطة في وجه الإنسان ما يبشر بحماية أكثر قوة وأمانًا مع خاصية التعرف على الوجه، مع معالج يخدم ذلك وهو “كيرين 970” شديد السرعة.

LG V40.

تميزت سلسلة هواتف V التي أطلقتها الشركة الكورية بخصائص مذهلة كانت الأفضل في سوق التقنية، خاصة مع هاتفها السابق V30، ويتوقع أن تواصل الشركة نهجها بإنتاج هاتف زجاجي بأبعاد 18:9.

وسيلحق بالهاتف بحسب التسريبات كاميرا مزدوجة 4k مع احتمال تزويد الشركة الهاتف بميزة “التصوير البانورامي”، مع معالج العام الجديد “سناب دراجون 845” ورام 6 غيغابايت.

Sony Xperia XZ Pro.

يترقب العالم حاليًا هواتف “سوني” الجديدة ليس كأي هاتف مقبل، فالشركة قررت أخيرًا بعد 7 سنوات من التصميم المتكرر لهواتف هذه السلسلة أن تغير أخيرًا تصميمها، وأن تواكب السوق بتصميم جذاب.

الهاتف يتوقع أن يأتي بشاشة 5.7 إنش، وكاميرا خلفية مزدوجة 18 و12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 13 ميغابيكسل، مع معالج ثماني النواة الجديد من “كوالكوم” وبطارية 3420 ميللي أمبير.