مشكلة غريبة تحدث لهواتف “نوت 8″ و”S8” أثناء الشحن (فيديو)

واجه مستخدمو هواتف سامسونغ غلاكسي “نوت 8 “و”S8” مشكلة غريبة مع هواتفهم خلال عملية شحنها، حيث لاحظوا أن شاشاتها تقوم بالإضاءة والإظلام لعدة مرات بشكل سريع خلال الشحن، دون أن يكون هناك اتصال مباشر معها أو لأي سبب منطقي، وقد شاركوا تلك المشكلة مع بعضهم عبر منصة “ريديت” للمحتوى.

وأشار المستخدمون إلى أن تلك المشكلة تحدث خلال شحن الهواتف بشواحنها الأصلية، سواء بأجهزة شحن لاسلكية، أو من خلال الشاحن السلكي الذي يأتي بصحبة الهاتف من “سامسونغ”.

ولاحظ البعض أن شاشة الهواتف تضيء وتظلم طوال الشحن بمعدل كل 10 ثوان، ما يؤثر سلبًا على عمر البطارية، بل إنه يستهلك من عمر البطارية الافتراضي.

ولم تعلق “سامسونغ” ببيان رسمي حتى الآن على المشكلة، ولكن من المتوقع أن يكون حل المشكلة في صورة تحديث برمجي ترسله الشركة مباشرة إلى هواتفها.

وتعيد تلك المشكلة إلى الأذهان ما حدث في 2016 من كارثة انفجار هواتف غلاكسي “نوت 7” المتكرر، والذي تسبب في واحدة من أكبر عمليات استرجاع الأجهزة الإلكترونية في تاريخ الشركة، وقد خسرت مبالغ طائلة تصل إلى 5 مليارات دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه العالم قدوم هاتفها الجديد غلاكسي “S9 “، والذي من المتوقع أن يتم الكشف عنه خلال فعاليات معرض إلكترونيات المستخدمين ” CES 2018″، والذي سيبدأ يوم 9 يناير/ كانون الثاني الجاري.