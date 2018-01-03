“آيفون x “يخذل توقعات شركة “أبل”

كشفت تقارير عن أن مبيعات هاتف “آيفونX ” لم تحقق ما تأمله شركة “أبل” الأمريكية، والتي كانت قد وضعت مبيعات متوقعة بحجم 50 مليون جهاز خلال الأشهر الثلاثة الماضية نهاية 2017، وفقًا لما نشره موقع “ماشبل” التقني.

وتفاوتت توقعات الشركات حول مبيعات الهاتف الأحدث من “أبل”، حيث أشار تقرير نشره موقع “MacRumors” إلى أن مبيعات الهاتف ستنخفض إلى 30 مليون جهاز، بينما جاءت توقعات شركة “JL Warren Capital” لتقل إلى نصف توقعات “أبل” حيث إن التقرير قال: “إن المبيعات ستصل إلى 25 مليون جهاز”، وفقًا لما عرضته وكالة رويترز .

بينما أشار تقرير نشرته شركة “Loop Capital” إلى أن مبيعات “آيفونx” ستتراوح بين 40 و45 مليون جهاز.

وأشار أكثر من تقرير إلى أن تراجع حجم التوقعات لمبيعات هاتف “آيفونx ” يرجع إلى تأخر عملية إنتاج الهاتف في بداية استقبال الشركة لطلبات الشراء المسبقة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما عطل حركة الشراء لفترة قبل أن تنجح “أبل” في الدفع بعجلة الإنتاج بشكل سريع ما رفع معدل المبيعات، ولكن التأخر في البداية انعكس على أرقام المبيعات في نهاية الربع الماضي.

وأشارت العديد من التوقعات إلى أن “أبل” ستطرح 3 هواتف ذكية جميعها تحمل نفس تصميم “آيفونX ” ولكن مع اختلاف حجم الشاشات ونوع زجاجها، حيث كشف تقرير جديد نشرته شركة “Nikkei” أن هواتف “آيفون” القادمة لعام 2018 ستأتي في ثلاثة إصدارات متفاوتة من حيث إمكانياتها، وأحدها سيكون هيكله من المعدن، وسيكون تصميمه أقرب إلى هاتف “آيفون 7” و”7 بلس”، وفقًا لما نشره موقع “ماك رامورز” التقني.

وأوضحت الشركة أن “أبل” ستطلق 3 إصدارات، اثنين منهما سيحملان شاشة من نوع “OLED” ستكونان بحجم 5.8 بوصة و6.2 أو 6.3 بوصة والثالث سيحمل شاشة LCD بقياس 6.1 بوصة، والذي سيأتي بألوان مختلفة للهيكل المعدني، والذي من المتوقع أن يتم تصنيعه بواسطة شركة ” Casetek” التايوانية.

ويتوافق تقرير “نيكاي” مع توقعات المحلل “مينغ تشي كيو” بشكل جزئي، حيث أكد في وقت سابق أن الشركة الأمريكية ستقوم بطرح هاتف بشاشة 5.8 بوصة وسيكون أشبه بهاتفها الحالي “آيفون x”، وهاتف آخر بنفس نوع الشاشة ولكن بقياس أكبر 6.5 بوصة ليكون بمثابة “آيفون x بلس”، والهاتف الثالث سيكون قياس شاشته 6.1 بوصة من نوع ” إل سي دي”.

وأوضح تقرير “مينغ” أن الإصدارات الثلاثة ستأتي بتصميم تحتل فيه الشاشة واجهة الهاتف بالكامل، كما هو الحال مع “آيفون x”، وكذلك تقنية التصوير ” TrueDepth”، ولكن سيفتقد الإصدار المعدني ميزة الشحن السريع، في حين أنها ستظل متوفرة في الإصدارين الآخرين لأن هيكلهما سيكون مغطى بالزجاج.

وقد أشار “كيو” إلى أن الإصدار المعدني بشاشته الـ 6.1 بوصة سيكون إصدارًا أرخص في السعر يوفر للمستخدمين تجربة التصميم المميز الجديد لهواتف “أبل” ولكن دون الشحن السريع، موضحًا أن الشركة الأمريكية بذلك ستكون قد تراجعت عن ميزة هامة قدمتها لبعض مستخدميها وحرمت منها البعض الآخر.