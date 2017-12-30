كيف تكتشف حالة بطارية هاتف الآيفون؟ 

اعترفت شركة “آبل” بأنها تقلل وتبطئ أداء وسرعة هواتف “آيفون 6” و”آيفون7″، عندما تبدأ بطاريتها في التباطؤ من حيث أدائها وحالتها التشغيلية، وذلك بسبب مرور أكثر من عام على استخدامها.

ويهدف الإجراء إلى منح المستخدم عمر بطارية أطول، بعد أن واجه المستخدمون من قبل مشكلة توقف هواتفهم بشكل مفاجئ، وذلك بعد نفاد شحن بطارياتهم السريع، نتيجة تطور إمكانيات أنظمة تشغيلها.

ويمكن للمستخدم أن يتعرف على العمر الافتراضي لبطارية هاتفه، وسعتها وكفاءة أدائها في تشغيل الهاتف، وذلك من خلال استخدام أحد تطبيقات قياس أداء الهاتف.

ومن أفضل تلك التطبيقات وأكثرها دقة تطبيق GeekBench4، الذي يستطيع تقديم مجموعة من الاختبارات والتقييمات، توضح أداء هاتف “الآيفون” وقدرته التشغيلية ومعالجته وتعامله مع مختلف التطبيقات والمهام، بالإضافة إلى إمكانية تحليل أداء وقدرة البطارية بشكل كامل.

كما يمكنك استخدام تطبيق Battery Life الذي يضع حملًا كبيرًا على بطارية الهاتف، ليختبر مدى قوة تحملها على إدارة التطبيقات وإتمام العمليات المختلفة من تشغيل الألعاب والفيديوهات، ومختلف التطبيقات الأخرى التي تستهلك كمًا كبيرًا من طاقة البطارية.

بطء أداء الهاتف

وخفضت شركة “أبل” تكلفة تبديل بطاريات الهواتف التي تباطأ أداؤها جرّاء ما قامت به، حيث أصبحت التكلفة 29 دولارًا فقط، وبالتالي يمكن التواصل مع الشركة بحيث تحصل على هذا التخفيض لتبدل بطارية هاتفك.

الحل الآخر لمشكلة بطء الأداء، هو أن ترشد استهلاكك للتطبيقات التي تضع حملًا كبيرًا على البطارية، مثل تطبيقات الألعاب وتشغيل الفيديوهات ذات الدقة العالية، وكذلك لا تترك الخصائص مثل GPS و “البلوتوث” و”الواي فاي” في وضع التشغيل طوال الوقت للحفاظ على عمر بطاريتك.