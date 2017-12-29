قطعة سحرية تجعل “آيفونX” أفضل هاتف في العالم (صور)

وفّرت شركة IKOS المتخصصة في إنتاج القطع والحلول التقنية متعددة الاستخدامات قطعة أقل ما توصف بها أنها “سحرية” وتكاد تجعل هاتف “آيفونX” عند ربطه بها أحد أفضل الهواتف الذكية في العالم.

وتحل هذه القطعة أهم مشكلات “آيفونX” وهي عدم وجود شريحتين للاتصال في الجهاز وهي الميزة التي لا تزال “أبل” الأمريكية لا توفرها حتى الآن في هواتفها، وسبقتها إليها العديد من الشركات العملاقة وحتى الناشئة في العالم.

وتعمل هذه القطعة على توفير مدخل إضافي لشريحة اتصال ومنفذ للذاكرة الخارجية، ويمكن ربطها مع الهاتف عن طريق “البلوتوث” ويمكن التحكم فيها عبر تطبيق على الهاتف يجعلك قادرًا على إدارة العديد من المهام في هاتفك، أبرزها حظر الأرقام التي لا ترغب في استقبال مكالمات منها.

وتتضمن القطعة كاميرا مدمجة وتوفر زرًا للتصوير عن بعد بواسطة هذه القطعة دون الحاجة للهاتف، كما أن القطعة يمكنها العمل كجهاز تتبع في حال نسيت هاتفك او ابتعدت عنه فإنها سوف تعطيك تنبيهًا يحذرك من نسيان الهاتف.

وتتضمن القطعة بطارية وبمجرد شحنها فيمكن استخدامها لمدة 7 أيام، وهي بطارية خاصة بالقطعة ولا علاقة لها ببطارية هاتفك الذي تحمله، علماً أنه يمكن ربط هذه القطعة على أجهزة “أبل” اللوحية مثل “آيباد”، ويبلغ سعرها قرابة 40 دولارًا.