اعتماد أول تقنية لشحن الهواتف لا سلكيًا (فيديو)

أعلنت هيئة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، اعترافها رسميًا بتقنية شحن لاسلكية، دون الاعتماد على أي أسلاك أو قواعد مسطحة للهواتف الذكية، بعد أن قدمتها شركة “Energous” الناشئة من خلال جهازها الثوري الجديد “WattUp”.

وكشف تقرير نشره موقع “إنجادجيت” التقني، أن الجهاز الجديد يقدم الشحن اللاسلكي بشكل مختلف عن الشواحن المقدمة من جانب شركات مثل “سامسونغ” و”آبل” والعديد من الشركات الأخرى، والتي اعتمدت على منصة مسطحة تشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية دون أسلاك؛ ولكنها تتطلب ضرورة وضع الأجهزة ملامسة لسطح الشاحن.

ويعتمد الجهاز الجديد على أن يقوم بتحويل الشحنات الكهربائية إلى موجات راديو يقوم ببثها في نطاق دائري قطره 3 أقدام بحد أقصى، أي حوالي متر واحد، وهي مسافة تعتبر مناسبة من حيث إن الفكرة مازالت وليدة، ولم تصل بعد لمنتجات تجارية في الأسواق.

ويتيح الجهاز الجديد شحن الأجهزة الأخرى التي تتضمن بداخلها جهاز استقبال مخصص لموجات الراديو التي يبثها “WattUp”، حيث من الممكن شحن أكثر من جهاز في نفس الوقت.

ولم تكشف الشركة الناشئة عن موعد طرحها منتجًا تجاريًا يستخدم التقنية الجديدة، إلا أنها أشارت إلى أنها ستعرض التقنية في معرض إلكترونيات المستخدمين “CES 2018″، لافتة الى أنها ستكون محايدة، وليست حكرًا على أحد، بحيث أن أي شركة تستخدم تقنيتها في تصميم شاحن خاص بها، سيمكن لهذا الشاحن أن يشحن جميع الهواتف الذكية، مهما كان نوعها أو نظام تشغيلها.