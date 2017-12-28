كيف تحذف بياناتك بالشكل الصحيح من هاتفك المتحرك؟

كشف المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا، أن إرجاع الهاتف الذكي إلى “إعدادات المصنع” لا يكفي لإزالة البيانات بأمان وعدم استرجاعها مرة أخرى، في حال انتقل الهاتف إلى مالك جديد.

وأشار المكتب، إلى أن على مالك الهاتف القديم “تفعيل خاصية تشفير البيانات، إن لم تكن فعالة من قبل، وبعد ذلك تمكن إعادة الهاتف إلى إعدادات المصنع، بحيث يتعذر على المالك الجديد للجهاز الجوال قراءة أية بيانات”.

وتابع، “إذا كان الهاتف الذكي لا يدعم وظيفة تشفير البيانات، فإنه يجب حذف البيانات أولاً، ثم إعادة الكتابة على الذاكرة بالكامل من خلال تشغيل الكاميرا على وضع تسجيل الفيديو، مع مراعاة عدم التطرق إلى حوارات خاصة أثناء تسجيل الفيديو حتى لا يظهر الصوت في مقطع الفيديو، وبعد ذلك يتم إفراغ الذاكرة مجددًا وإعادة الهاتف إلى إعدادات المصنع مرة أخرى”.