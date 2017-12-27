تطبيق “سويفت برايل”..ابتكار فلسطيني يساعد المكفوفين على الطباعة

يحتاج المكفوفون في قطاع غزة إلى رعاية خاصة وسط تحديات كبيرة، وظروف معيشية صعبة يعيشونها بسبب الحصار والفقر والبطالة، وعدم قدرتهم على إكمال حياتهم بالشكل الطبيعي.

ولأن الحاجة فوق كل اعتبار، قام الشاب الغزي محمد البنا باختراع يسد حاجة المكفوفين، وأسماه “سويفت برايل”، وهو تطبيق من نوع لوحة مفاتيح للمكفوفين وضعاف البصر متوفر مجانًا في متجر “جوجل بلاي”.

يقول الشاب محمد البنا لـ “إرم نيوز” إن “هدف ابتكار هذا التطبيق الطباعة بلغة برايل على الأجهزة الذكية اللمسية ولكن ليس بالضغط على نقاط برايل الستة وحسب، بل بتوصيل نقاط برايل المطلوبة بأصبع واحد على الأقل للخروج بالحرف، الرقم، أو الرمز بالشكل المتعارف عليه بلغة برايل”.

وأكد البنا أنه يوجد العديد من التطبيقات والمشاريع الموجهة للمكفوفين وضعاف البصر على نظام “أندرويد” أو آي أو اس على حدٍّ سواء، وأغلب هذه التطبيقات التي تعمل كلوحة مفاتيح تعمل جميعها تقريبًا بالمبدأ نفسه، محاكاة لآلة البيركنز، وهي آلة كاتبة تمكّن الكفيف من استخدام أصابعه الثمانية معًا.

وأوضح البنا أن لوحة المفاتيح تدعم العربية بشكل كامل ولغات أخرى من مساهمة وترجمة المكفوفين أنفسهم، تمكّن الكفيف من الطباعة بيد واحدة وحتى أصبع واحد وفقط عبر لغة برايل، كيف؟ عبر توصيل نقاط برايل! مع إمكانية استخدام الهاتف بالوضعين الرأسي أو الأفقي وتوصيل النقاط بأصبع واحد على الأقل، بالإضافة لدعمه نمط اليد الواحدة لأصحاب الأجهزة اللوحية.

أما مميزات هذا التطبيق فيقول البنا: سيتم إصدار تحسينات ومزايا على تطبيق سويفت برايل، بالإضافة إلى كونه مجاني متوفر في متجر “جوجل بلاي”، ويدعم التطبيق عدة لغات، بدأ بالعربية والإنجليزية، وساهم المكفوفون أنفسهم بدعم لغات أخرى كالإسبانية والفرنسية.

وحول سؤالنا له عن حصوله على براءة الاختراع لتطبيقه، يقول البنا تواصلت مع محامين بالخارج لتسجيله في مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة، ولكن تكاليف التسجيل كانت عالية جدًا، لذلك تراجعت عن الفكرة، وطرحت المشروع كمشروع مفتوح المصدر ليتمكن الجميع من التعديل عليه مع الحفاظ على جوهر الفكرة لصاحبها.

وأشار البنا إلى أنه حاليًا لا يوجد أي جهة رسمية داعمة أو حاضنة للمشروع، وهو فقط بتمويل وجهد شخصي منه، أما الداعم الرئيس للمشروع كان المهندس أشرف الأسطل، الممثل الوطني لجائزة القمة العالمية لتطبيقات الهاتف المحمول التي فاز بها مشروع “سويفت برايل” على مستوى فلسطين، حيث قام بترشيحه كذلك لجائزة “الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية” وفاز بها العام الماضي.

وأكد أنه لا يوجد فريق عمل، فأنا القائم الوحيد للمشروع من تصميم وتخطيط وبرمجة ونشر وتدوين، ونظرًا لمروري بظروف خاصة قمت منذ منتصف هذا العام بنشر المشروع لجموع المطورين لتطويره أو المساهمة بتطويره.