السيسي يتسلم أول هاتف محمول “صنع في مصر” من وزير الاتصالات (فيديو)

أهدى المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات المصري، الرئيس عبدالفتاح السيسي أول هاتف محمول صنع في مصر

وجاءت هدية الوزير للرئيس خلال حضور السيسي وافتتاحه فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “كايرو آي.سي.تي 2017”.

وكان الرئيس المصري قد تفقد أجنحة المعرض اليوم الأحد، خلال الافتتاح بحضور خبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من عدة دول، حيث تستمر فعالياته حتى الأربعاء القادم.

وقال الوزير المصري إن الحكومة مهتمة بتحسين خدمات الاتصالات للمواطنين، في الوقت الذي أكّد فيه أن بلاده دشنت الجيل الخامس للمحمول.