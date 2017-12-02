“واتس آب” يطلق ميزة جديدة انتظرها مستخدمو التطبيق طويلًا..فما هي؟

يستعد تطبيق واتس آب لإطلاق خاصية جديدة، أطلق عليها اسم “مجموعات مقيدة” ، تمكن المستخدم من كتم صوت الأصدقاء في المحادثات الجماعية.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الخاصية الجديدة تسمح فقط لأدمن أو مدير المجموعة بإرسال رسائل وتعطيل ميزات أخرى يرسلها باقي أعضاء المحادثة مثل الصور، ومقاطع الفيديو، وصور “جي آي إف GIF”، والوثائق، والرسائل الصوتية.

ولفتت الصحيفة إلى إطلاق الخاصية الجديدة لإصدارات واتس آب بنظامي “آي أوه إس” و”أندرويد”.

وعند استخدام تلك الخاصية يظهر إشعار في الدردشة: “يسمح للأدمن فقط ببعث رسائل إلى هذه المجموعة”، ويظل باقي الأعضاء قادرين فقط على قراءة رسائل الأدمن.

إلا أن خاصية كتم الصوت ليست دائمة، إذ يمكن للأدمن تطبيقها كل 72 ساعة فقط.

يُذكر أنه يجرى حاليًا تجربة الخاصية في النسخة التجريبية للتطبيق، ولم يتحدد موعد إتاحتها لجميع المستخدمين حتى الآن.