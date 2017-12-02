تعرّض بعض مستخدمي هواتف أبل إلى مشكلة غريبة

تعرَّض بعض مستخدمي هواتف أبل آيفون وآيباد إلى مشكلة غريبة، في تمام الساعة الثانية عشرة والربع، صباح اليوم السبت، وذلك بسبب مشكلة في نظام تشغيل iOS 11.1.3 عطّلت بعض التطبيقات، وأدخلت الأجهزة في متاهة “الريستارت” اللانهائية.

وأشار المستخدمون وفقًا لتقرير نشره موقع “ماك رامورز” التقني، إلى أن المشكلة وقعت مع التطبيقات التي تقوم بإرسال إشعارات محلية من داخل هاتف المستخدم، فهي لا تحتاج إلى الاتصال بخوادم التطبيق البعيدة عبر الإنترنت، كالتطبيقات التي تقدّم نصائح فيما يخص عادات النوم والحفاظ على أسلوب الحياة وغيرها.

وأكد أحد مسؤولي خدمة العملاء لدى “أبل” أن الشركة تعمل على حلٍ لتلك المشكلة الغريبة، ولحين حلها يمكن للمستخدمين أن يقوموا بإيقاف الإشعارات الخاصة بالتطبيقات المتضررة، وكذلك إيقاف عملها في خلفية الهاتف من داخل الإعدادات.

وهناك حلٌّ آخر متعلق بالتاريخ، حيث نصح مسؤول أن يتم تعديل تاريخ اليوم لتاريخ سابق لـ2 ديسمبر بحيث لا يمر المستخدم بالمشكلة.

وفي سياق متصل كشف تقرير جديد نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن شركة “أبل” تشارك بيانات وتفاصيل بصمة وجه مستخدمي هاتف “آيفون x” مع المطورين، رغم أنها أكدت مرارًا أن هذه البيانات لن تغادر هاتف المستخدم أبدًا، وفقًا لما نشره موقع “TNW” التقني.

وجاء في التقرير أن “الشركة تقوم بإتاحة بصمة وجهك من هاتف آيفون x للمطورين كي يستخدموها في تطبيقاتهم، وكذلك نسخة ثلاثية الأبعاد مفصّلة عن بصمة وجهك، إلى جانب 52 معلومة مفصلة، حول حركات وجهك من عضلات وعيون وفم”.

ودعا تقرير “واشنطن بوست” عبر فيديو من تطبيق “MeasureKit”، الذي يقوم بإتاحة الفرصة للمستخدمين، إلى تكوين نموذج ثلاثي الأبعاد لوجوههم كي يتمكنوا من طباعتها “3D.”.

وأكد التقرير أنه “رغم أن الشركة حاولت أن تحافظ بكل الوسائل الممكنة على بيانات بصمة وجه مستخدميها، إلا أنها لم تزن الأمور بشكل سليم عندما وصل الأمر إلى البيانات، التي تتيح للمطورين أن يستخدموها عبر تطبيقاتهم من هواتف المستخدمين”.