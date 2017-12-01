شركات تمرّدت على الماضي.. تعرف على أفضل 5 هواتف ذكية في 2017 (صور)

شهد العام 2017 ،الذي يشارف على نهايته، تمردًا كبيرًا من جانب شركات التقنية العملاقة أمثال “آبل” الأمريكية و”سامسونغ” الكورية و”هواوي” الصينية ، وغيرها من الشركات التي أحدثت ثورة في هواتفها الذكية خلال العام الجاري ، سواء على صعيد التصميم الجمالي أو العتاد الداخلي وحتى في الأسعار.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في هذا التقرير الشامل قائمة بأبرز 5 هواتف ذكية رائدة، تفوقت العام الجاري ، وكانت الأبرز ضمن عشرات الهواتف التي أطلقتها كل شركة ، وحملت بها راية المنافسة المحتدمة مع منافساتها في سوق التقنية، خلال عام حفل بالعديد من المنتجات الرقمية المذهلة التي جذبت الانتباه وأنهكت الميزانيات.

Galaxy note 8

هاتف راهنت عليه “سامسونغ” بكل قوة من أجل استعادة هيبتها التي ترنّحت بسبب كارثة سابقة ، “نوت 7″، الذي أفقد الشركة الكورية مكانتها وأموالها في سوق كانت قد تربّعت عليه في السنوات الأخيرة، بفضل تفوقها وتقدّمها على نظيراتها بكل ما حشدته من مزايا ثورية أبهرت العالم بها.

ونجحت “سامسونغ” في العودة بفضل دمجها لأول مرة في تاريخ الهواتف الذكية كاميرا مزدوجة بعدستين في “نوت 8″، دون إغفال التصميم الجديد الذي قلبت به الشركة الموازين بشاشة تحتل الواجهة الأمامية للهاتف، جعلت الشركات الأخرى تعتمدها من بعدها.

وكان معالجا الهاتف القويان أبرز ما جاء في مواصفاته، إلى جانب الرام بسعة 6 غيغا، وماسح قزحية العين الذي تفوق على كافة مزايا الأمان في الهواتف الأخرى، ولا ننسى القلم الضوئي الذي شهد العديد من التطويرات ليناسب العصر ويبلغ قمة تحديثاته.

I phone X

أطلقت “أبل” هذا الهاتف في الذكرى العاشرة لإطلاق أول “آيفون” في تاريخها، وجاء بمواصفات جديدة لم يعتدها عشاق الشركة الأمريكية، مثل الشاشة الضخمة بإطارات نحيفة وشاشة تحتل الواجهة أيضًا تماشيًا مع السوق، إلا أن دقتها كانت أقل من “نوت 8” واستخدمت لها “أبل” OLED لأول مرة في هواتف “آيفون”.

وزودت الشركة هاتفها بمعالجها الأحدث والأقوى A11 Bionic الذي ساهم في تسريع أداء الجهاز، كما قلّدت “سامسونغ” في كاميرتها المزدوجة، مع بعض المواصفات الجديدة مثل ماسح بصمة الوجه ،التي تم اختراقها مرارًا بأكثر من أسلوب.

وفشلت “آبل” في إقناع الكثيرين بهاتفها الجديد ، خاصة مع سعره الباهظ ونظام Ios11 الذي اشتكى منه العديد من مستخدمي الهاتف نتيجة المشاكل التي تسبّب بها تحديثه لهواتف المستخدمين مثل بطء الهاتف وارتفاع حرارته وغيرها.

google pixle 2 xl

لم تتأخر “غوغل” كثيرًا عن اللحاق بمنافستيها، وأطلقت هاتفًا رائدًا هي الأخرى ، بمواصفات مذهلة فاجأت بها المتابعين في مؤتمرها السنوي، كان أهمها الكاميرا التي وصفها التقنيون بأنها الأقوى في 2017 ، حيث جاءت الأمامية 8 ميغابيكسل والخلفية 12 ميغابيكسل وزوّدتها بالعديد من المزايا التقنية.

وتضمن الهاتف شاشة بلا حواف بمقاس 6 إنش وبدقة َ POLED تغطي 77.4% من الواجهة، ومعالج “سنابدراغون” بتردد 2.35 غيغاهيرتز، ورام 4 غيغابايت، ومستشعر بصمة وصفته “غوغل” بأنه أسرع مستشعر وضع في أي هاتف ذكي من قبل، على حد وصف مسؤوليها.

ووعدت “غوغل” بتوفير تحديثات النظام والتحديثات الأمنية للهاتف لمدة 3 سنوات، كما وفّرت الشركة مساحة تخزين سحابية غير محدودة للصور والفيديوهات التي تلتقطها كاميرات الهاتف.

HUAWEI Mate 10

اقتحمت هواوي الصف الأول وزاحمت العمالقة بهاتفها وقدمت تصميمًا جماليًا وعتادًا قويًا، فبشاشة 5.9 إنش بلا حواف نافست “هواوي” نظيرتيها، إضافة إلى معالج قوي ثماني النواة kirin 970 ورام 4 غيغابايت.

وأهم ما يميز هذا الهاتف هو دمج مستشعر البصمة في الزر الرئيسي بالشاشة الأمامية، وأكثر ما أعجب عشاقه بطاريته الضخمة التي تصل سعتها إلى 4000 ميلي أمبير، ويتمتع هو الآخر بكاميرا مزدوجة.

Asus Zenfone AR

كانت شركة “أسوس” الوحيدة في العالم خلال 2017 التي أطلقت هاتفًا ذكيًا سابقًا غيره بمعنى الكلمة، حيث أتى برام سعة 8 غيغابايت للمرة الأولى في العالم، مع نسخة أخرى بسعة 6 غيغابايت، ودعمت هاتفها بتقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وزودت الشركة هاتفها بعدة كاميرات خلفية مع مستشعرات لتسجيل العمق وتعقب الحركة، كما أتى بشاشة بمقاس 5.7 إنش من نوع super amoled وكانت معضلته الوحيدة أنه جاء بمعالج “سناب دراغون 821” وهو أقدم من الموجود “سناب دراغون 853”.