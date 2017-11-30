استئناف خدمة واتس آب بعد عطل شمل أنحاء العالم

أعلن موقع التراسل واتس آب المستخدم على نطاق واسع اليوم الخميس، أن مستخدميه في مختلف أنحاء العالم عجزوا عن دخول الموقع لفترة وجيزة لكن الخدمة التي يصل عدد مشتركيها إلى مليار شخص عادت لطبيعتها.

وقال موقع داون ديتكتور دوت كوم إن أشد المناطق تأثرا بالعطل شمال أوروبا والبرازيل.

والموقع الذي يقع مقره في كاليفورنيا واشترته فيسبوك عام 2014 مقابل 19 مليار دولار هو من بين أكثر خدمات التراسل الفوري شعبية في العالم.

واشتكى عدد كبير من مستخدمي التطبيق، في وقت سابق من مساء اليوم، من تعطل أصاب التطبيق.

وقال عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “إنهم لم يتمكنوا من استخدام التطبيق، وأصبحوا غير قادرين على إرسال رسائل إلى بعضهم البعض”.