بالصور.. أول ظهور لهاتف “سامسونغ s9”.. والشركة تعد بمفاجأة

كشفت تقارير عدة، خلال الساعات الماضية، عن معلومات تفيد بأن شاشة هاتف “سامسونغ غالاكسي S9″، المزمع إطلاقه مطلع العام المقبل، ستحتل ما نسبته 90% من الواجهة الأمامية للهاتف المرتقب، وهو ما حققت فيه الشركة الكورية السبق على باقي الشركات التي لم تصل حتى الآن لهذه النسبة.

وذكر موقع “sammobile” الهولندي التقني، المعني بأخبار “سامسونغ“، أن هذه النسبة تعد الأعلى في سوق الهواتف الذكية، مع العلم أن شاشة “غالاكسي S8” شغلت ما نسبته 84% من إجمالي حجم الشاشة؛ ما سيمنح مستخدمي الهاتف الجديد من “سامسونغ” مساحة أوسع، وقدرة أكبر على التمتع بالمقاطع المرئية والألعاب.

وأشار الموقع إلى أن الهاتف بحوافه التي لا تكاد تذكر، سيكون قادرًا على التفوق على هواتف بحواف ذات إطارات ضئيلة مثل: هاتف “Mi Mix 2” وهاتف “Essential”، فيما تشي التسريبات بأن الهاتف سيجلب بعض التحسينات الكبيرة؛ بما في ذلك كاميرا جديدة بعدسة مزدوجة.

ووفق التسريبات، فإن ذاكرة الهاتف لن تقل عن تلك الخاصة بهاتف “نوت 8” أي بذاكرة “رام” بمساحة 6 غيغابايت، في حين توقع الموقع ألا تزيد مساحة تخزين الهاتف الداخلية عن 64 غيغابايت.

ونشر موقع “BGR” التقني الأمريكي صورة لغطاء حماية قال، إنها لهاتف “غالاكسي S9” وهو ما أكد تصميم الهاتف المسرب في الصور أخيراً، والذي يبين أن الكاميرا الخلفية المزدوجة ستكون أفقية وليست عمودية كما كات في “نوت 8” وأسفل منها قارئ بصمة الإصبع.