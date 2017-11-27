“سناب شات”يضيف ميزة جديدة لمستخدميه.. فما هي؟

أعلن تطبيق “سناب شات” عن بدء تقديم ميزة جديدة تعتمد على التعرف على العناصر التي تلتقطها عدسة الكاميرا الخاصة بهاتف المستخدم داخل التطبيق، بحيث تقترح عليه إضافة مؤثر بصري (Filter) يتناسب مع ما تقوم بتصويره، وفقًا لما نشره موقع “ماشبل التقني”.

وأكد المتحدث باسم الخدمة أن الميزة الجديدة تسمح للمستخم أن يختار المؤثر المناسب لما يقوم بتصويره، فإن كان يلتقط صورة للبحر فيضع التطبيق في قائمة الفلاتر أسفل الشاشة فلاتر مناسبة للمنظر بحيث تجعله أجمل.

وكان “سناب” قد سجل براءة اختراع لميزة التعرف على العناصر منذ 2015، وقد نشر المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع البراءة في يوليو/ تموز الماضي من العام الحالي.

وأشارت الخدمة إلى أن الميزة الحديدة ستصل للمستخدمين تدريجيًا، في الوقت الذي يعد فيه التطبيق مستخدميه بتحديث كامل لواجهة استخدامه من خلال تغيير طريقة عرض المحتوى، حيث إن التطبيق سيقدم تبويبين جديدين للمحتوى، أحدهما سيختص بعرض مشاركات الأصدقاء ومن تهتم بمتابعتهم، والآخر سيحتوي “السنابات” العامة، وبالتالي سيكون الأمر منظمًا بشكل أكثر.

كما كشف “سناب” الأسبوع الماضي عن شكلين جديدين للإعلانات، الأول سيكون اسمه “Promoted Story”، والذي سيكون في صورة “ستوري” تقليدية مكونة من فيديو أو 10 صور، تحمل علامة التمويل “AD” ليعرف المستخدمون أنها مدفوعة.

والنوع الثاني يتمثل في شكل يستخدم إمكانيات التطبيق للواقع المعزز، وهو فلتر (3D Trial)، والذي يسمح للمستخدم أن يقوم بتجربة مؤثر بصري Filter مدفوع من جانب أحد المعلنين؛ كي يتمكن من إضافة عنصر ثلاثي الأبعاد إلى صورته، بحيث يستطيع الدوران حوله، واستعراضه من جميع جوانبه.