“هواوي” تفاجئ العالم بهاتف “قوي” في الرمق الأخير من 2017 (صور)

فاجأت شركة “هواوي“، العالم بالإعلان عن عزمها طرح هاتف جديد بمواصفات قوية نهاية العام الجاري، في الوقت الذي ظن فيه مجتمع التقنية أن العام 2017 أسدل الستار على الهواتف الذكية الرائدة والمتوسطة كافة.

وأعلنت “honor” إحدى شركات “هواوي” أنها ستنظم مؤتمرًا صحفيًا في الـ 5 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لإطلاق هاتفها المرتقب ذي المواصفات القوية (honoe V10)، والذي سيكون منافسًا قويًا لهاتف الشركة الأم “هواوي ميت 10” الذي لم يمض على طرحه سوى شهر واحد فقط.

ويأتي الجهاز الجديد، حسب التسريبات بشاشة كبيرة من نوع “LCD” دقتها 5.9 إنش بمقياس الهواتف الحديثة 18:9، ومعالج من الشركة نفسها وهو (kirin 970) ويضم بطارية بسعة 3750 ميللي أمبير.

وسيحظى الجهاز بمدخل للسماعة، وسيضم كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل وكاميرا خلفية بدقة 20 ميغابيكسل، وفقاً للتسريبات، التي ألمحت إلى احتواء الهاتف على قارئ لبصمة الإصبع، كما سيحظى بمنفذ للذاكرة الخارجية الإضافية مع ذاكرة داخلية بسعة 6 غيغابايت.