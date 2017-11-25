أبل تنجح في رفع سرعة إنتاج “آيفونx”

كشف تقرير جديد صادر عن المحلل الشهير مينج تشي كيو، مؤسس شركة “KGI Securities”، عن تحسن أوضاع شركة أبل وارتفاع معدلات إنتاج هاتفها الجديد “آيفون x”.

جاء ذلك بعد أن ركزت مصانع شركة فوكسكون على توجيه خطوط إنتاجها إلى إنتاج الهاتف الجديد مع خفض معدلات إنتاج هاتف آيفون 8 بلس وهاتف آيفون 8، وفقًا لما نشره موقع ماك رامورز التقني.

وأوضح التقرير أن خطوط إنتاج فوكسكون حاليًا أصبحت قدرة إنتاجها اليومية تتراوح بين 450 إلى 550 ألف وحدة من هاتف آيفونx، وذلك ارتفاع من معدل يتراوح بين 50 إلى 150 ألفًا فقط على مدار الشهرين الماضيين، ويرجع التحسن إلى حل العديد من المشاكل المتعلقة بإنتاج مكونات الهاتف الداخلية.

وشرح التقرير أسباب تحسن الوضع وأرجعه إلى أن شركة “Career” تمكنت من رفع إنتاج شرائح “LTE” الإلكترونية، وذلك بعد عجز إنتاجها من شركة “Murata”، بينما نجحت شركتا “Sharp” و”LG Innotek” في أن تزيدا من إنتاج مكون جهاز العرض النقطي”Dot Projector” الخاص بتقنية التصوير “True Depth” المميزة لآيفونx بمعدل 80%- 90% بعد أن كانت أقل من 60% خلال أول شهرين لإنتاج الهاتف.

ويتوقع تقرير مينج أن تلبي الشركة طلبات شراء هاتفها المتأخرة بنهاية الربع الرابع من العام الحالي، بعد أن كانت التوقعات جميعها تشير إلى أن تلبية جميع الطلبات ستتأخر إلى العام المقبل، إذ يقول التقرير: إن معدلات الطلبات التي سيتم شحنها قبل نهاية العام الحالي سترتفع بنسبة 10-20% عن التوقعات السابقة.