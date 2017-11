بسبب “IOS11”..  اتهامات لشركة أبل بتخريب هواتفها لزيادة المبيعات

أفسدت المشكلات المتزايدة التي يواجهها نظام “IOS11” فرحة عشاق شركة أبل بإطلاق هاتفها الجديد “أيفون X”، الذي عانى من مشكلات فنية متصاعدة نتيجة التحديث الذي شهده النظام التشغيلي.

ورصدت شبكة “إرم نيوز” ردود فعل واسعة من قبل مستخدمي الهواتف التي أدرج بها تحديث النظام الجديد، حيث عبّروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد من تلك النسخة.

وقال العديد منهم: إن “كثرة المشاكل الفنية عكرت سعادتهم بهواتفهم”، متهمين “الشركة الأمريكية بتعمد تخريبها حتى يضطروا إلى تبديلها ودفع مبلغ الفرق السعري وبالتالي زيادة مبيعاتها”.

وفيما يلي أبرز المشاكل المرصودة:

ضياع كلمة السر

اعتبرها كثير من المستخدمين مشكلة “كارثية” و”شديدة التعقيد”، وأنه في حال ضياع كلمة السر الخاصة بالهاتف على “آي كلاود” فإنه لن يكون بمقدورهم فتح الجهاز مجددًا إلا بمساعدة الشركة.

قفل الجهاز

أفاد البعض بأن هواتفهم أغلقت فجأة دون أن يكون لهم دور في ذلك، بالإضافة إلى عدم قابليتها للعمل مجددًا أبدًا، مع ظهور شاشة سوداء وفي أحيان أخرى يظهر شعار الشركة المتمثل في “التفاحة” الشهيرة أو علامة متجر “أي تيوز”، وهو ما اضطر الكثيرين لإعادة برمجة هواتفهم من الصفر عبر “أيتيونز”.

اللغة العربية

أكد كثير من أصحاب هواتف “أبل” وحاملو التحديث الجديد أنهم في حال استقبلوا عددًا من الرسائل أو الإشعارات بكلمات عربية، فإن الجهاز يتعطل ويتوقف عن العمل وتظهر عليه علامة شعار شركة “أبل”.

البطء الشديد

لاحظ مستخدمون لإصدارات أقدم من “آيفون” أن الهاتف أصبح بطيئًا ويتوقف كثيرًا، مؤكدين أن البطء يزيد في حال تفعيل خاصية توفير الطاقة، ورغم أن الشركة أصدرت تحديثًا ثانويًا IOS11.2.1 لمعالجة بعض تلك المشكلات، إلا أن المستخدمين لم يتخلصوا من معاناتهم ببقاء مشكلات هواتفهم دون أي حل.

نفاد البطارية

معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل “فيس بوك” و”يوتيوب” من المعروف أنها تستهلك بطارية الجهاز بشكل كبير في الوضع العادي، ومع التحديث الجديد زاد استهلاك البطارية مع ارتفاع حرارة الجهاز إضافة إلى بطء عملية شحن البطارية، بحسب إفادات مستخدمين.

الاتصال الشبكي

اشتكى البعض ممن حدثوا أجهزة “آيفون” الخاصة بهم بنظام التشغيل الجديد من عدم القدرة على الاتصال بـ”الواي فاي” الشخصي، أو من تكرار قطع الاتصال أو بطء التصفح، وهو ما نصح خبراء التقنية أصحاب المشكلة بمواجهته عن طريق إزالة الشبكة المتصلة وإعادة تعيينها أو تخفيف البيانات المحملة على الجهاز.

#ios11.1.1 is probably the worst update for iphone. I have 6s and the battery dies real quick, phone is always lagging and very slow. Home button does not respond while the phone is locked. Thank you @AppleSupport — Bashar AbuEid (@Bashhii) November 16, 2017