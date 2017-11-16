شركة صينية تطلق الهاتف “ذا الوجهين” بعد طول انتظار (صور)

فاجأت شركة zte الصينية العالم أخيراً، بعدما سبقت شركتي “سامسونغ” و”أبل”، وأطلقت الهاتف الذي طال الحديث عنه وكثرت الإشاعات بشأنه.

واختلف التقنيون في رسم صورة الهاتف، وهو أول هاتف ذكي قابل للطي، بتصميم غريب أثار الكثير من ردود الفعل حول العالم.

واختارت الشركة للهاتف الجديد اسم ZTE Axon M ويعتقد من يشاهده للمرة الأولى أنه هاتفان ملتصقان معًا، لكنه في الواقع هاتف واحد بشاشتين متصلتين منفصلتين؛ بينهما فاصل ميكانيكي يسهل غلقهما على بعضهما أو اتخاذ وضعية “الخيمة” كما في أجهزة الحاسوب التي تتخذ أكثر من وضعية.

ويتيح تصميم الجهاز الاستفادة من الشاشتين معاً في عرض المحتوى المرئي أو كل شاشة على حدة، كفتح مادة مرئية في إحداهما، ومطالعة كتاب أو تشغيل برنامج تواصل اجتماعي في الشاشة الأخرى، ويبلغ مقاس الشاشتين 6.75 إنش من نوع lcd محمية بطبقة “غوريلا غلاس 5”.

وتضم الشاشة الأولى الأزرار اللمسية في الأسفل، والشاشة الثانية تضم في الأعلى الكاميرا الوحيدة الأمامية، ويخدم تصميم الجهاز فتح الكاميرتين معاً كل واحدة في شاشة منفصلة، ويضم الهاتف مستشعراً للبصمة أسوة بالهواتف الحديثة، كما يحوي الهاتف معالج snapdragon 821 إضافة إلى 4 غيغابايت من الذاكرة الداخلية وكاميرا خلفية بدقة 20 ميغا “بيكسل”.

وعاب خبراء التقنية -الذين استعرضوا الجهاز- ثقله بسبب تصميمه ووضع شاشتين فيه، إذ تبلغ سماكته 12.1 ميللمتر، ووزنه 230 ميلليغرامًا، علاوة على ارتفاع سعره الذي يتجاوز 700 دولار.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحافي عقده أخيراً للإعلان عن الهاتف، أنه ينقل المستخدمين لحقبة جديدة في التصميم بعد الملل الذي أصاب المستخدمين بسبب التصاميم الحالية للهواتف على حد قوله.