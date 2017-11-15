بالفيديو.. لماذا كاميرا غوغل بيكسل 2 هي الأفضل في 2017؟

نجحت شركة غوغل في أن تقدم أفضل تجربة تصوير شهدتها سوق الهواتف الذكية حتى الآن خلال عام 2017، من خلال هواتفها غوغل بيكسل 2 ،وغوغل بيكسل 2 XL، حيث أن الشركة قدمت مزايا ثبات عالية الدقة في التقاط ،وتصوير اللقطات والفيديو.

ومن خلال هذه الميزات أصبح المستخدمون عندما يصورون “فيدي”و مع اهتزاز أيديهم أو في طور الحركة، فإن الفيديوهات تخرج ثابتة، وانسيابية، وليست فيها أي اهتزازات.

وتعتمد تقنيات الثبات في الهواتف الجديدة من غوغل على توفير ميزتي الثبات البصري OIS ،والثبات الرقمي EIS، فالثبات البصري يعتني بعملية ثبات عدسة الكاميرا باستخدام نظام إلكترومغناطيسي، بحيث يمنعها من الاهتزاز، ما يضمن ثبات اللقطة خلال التقاطها، أما الثبات الرقمي، فإنه يقوم بتحليل حركة الكاميرا ،ويقوم بإزالة اللقطات غير المرغوب فيها خلال التصوير، بحيث تتم إعادة تكوين فيديو جديد أوضح وأكثر ثباتًا.

كما استخدمت غوغل في نظام تصويرها الجديد “Fused Video Stabilization” “البوصلة الجيروسكوبية”، والتي تلتقط اتجاه الكاميرا، وطريقة تصويرها، وكيفية حركة الكاميرا خلال التصوير، بحيث أن نظام التصوير المزود بالذكاء الاصطناعي، يبدأ في توقع حركة الكاميرا المقبلة، بحيث يتم تعديلها بشكل سريع ،وتفادي الأخطاء، وتصحيح مشكلات التصوير، واضطراب دقة وضوح اللقطات عند التصوير.