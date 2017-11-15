“غالاكسي x”.. تسريبات تبشر بهاتف خارق من “سامسونغ” (فيديو وصور)

تزايدت مؤخرًا التسريبات المرتبطة بهاتف خارق سيكون من إنتاج شركة “سامسونغ” الكورية، التي حصلت أخيرًا على براءة الاختراع الخاصة بأهم مزايا هاتفها المزعوم المقبل، الذي يتم الترويج له باسم “غالاكسي X“، ألا وهي خاصية الانحناء، إلا أن الشركة الكورية فاجأت الجميع بإعلان ترويجي لهاتف آخر.

وبحسب ما يظهره الإعلان فيبدو أن سامسونغ قررت الانتقال بالهواتف المتحركة إلى عالم آخر من خلال الاستغناء عن الكاميرا الأمامية المخصصة للسيلفي من مقدمة الجهاز وإخفائها في جسم الجهاز من خلال تصميم هاتف قابل للسحب ويضم في باطنه الكاميرا الأمامية التي تظهر عند الرغبة في تصوير السيلفي ثم تختفي بإعادة الجهاز.

وتمهد تلك الخطوة إلى جعل سامسونغ كافة شاشة هاتفها المقبل شاشة بكامل مساحتها دون أن تكون هناك أي حواف تتضمن حساسات أو كاميرات أو أجهزة أخرى على شاشتها الأمامية.

ويتوقع أن يأتي هاتف GALAXY X أو أيًا كان اسمه بمعالج EXYNOS9 ذي السرعة الرهيبة، إضافة إلى رامات بحجم 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 أو 128 أو 256 غيغابايت بحسب التسريبات.

وبحسب خبراء التقنية الذين تداولوا تلك التسريبات، فمن الممكن أن تضع الشركة الكورية بصمة الإصبع في الشاشة الأمامية، إلى جانب توقعات بتطوير الكاميرا لتكون بفتحة 1.6 مع مثبت بصري أفضل.

وتروج معلومات عن عزم “سامسونغ” تكبير حجم البطارية لتصل إلى 3500 على الأقل.