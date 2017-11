بعد سلسلة القرارات المثيرة.. “تويتر” تعد مستخدميها بحقبة جديدة من التواصل (فيديو)

أعلنت شركة “تويتر“، اليوم الثلاثاء أن تغييرًا جذريًا سيحل بتطبيقها من خلال الواجهة الجديدة، التي وعدت الشركة مستخدميها بأنها ستمنحهم تجربة تنقلهم إلى حقبة جديدة من التواصل الاجتماعي.

واتخذت الشركة مؤخرًا سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، كان آخرها السماح لأصحاب الحسابات بتعيين اسم مستخدم يتكون من 50 حرفًا وإتاحة إضافة اسم أوسط وبعض الرسوم الترميزية “الإيموجي”، وهو ما منح المستخدمين قدرة ومرونة أكبر على اختيار الأسماء التي تناسبهم للتعريف بهم عبر حساباتهم.

وسبقت “تويتر” هذا القرار بآخر أكثر إثارة، عندما أعلنت عبر حسابها الرسمي في الموقع، أنها قررت التوقف عن اعتماد وتوثيق الحسابات بعدما توصلت إلى أن الكثير من الحسابات الموثقة هي لأشخاص أو جهات تحض على العنف والكراهية والتمييز وغيرها.

وكان أكثر قرارات الشركة الأخيرة أهمية واستقطابًا السماح أخيرًا بزيادة عدد أحرف التغريدة إلى 280 حرفًا بعدما كانت تقتصر فقط على 140 حرفًا، وهو ما لاقى صدى إيجابيًا واسعًا واستبشرت الشركة بعده بمزيد من المشتركين والأرباح بعد عامين تراجعت خلالهما إيرادات الشركة.

Today we’re launching Twitter premium APIs to kick off the next era of innovation for Twitter developers. ????

These APIs provide a new transparent, predictable way to scale solutions on Twitter. https://t.co/4qtkeiUpDY pic.twitter.com/3FhH759Ik5

— Twitter API (@TwitterAPI) November 14, 2017