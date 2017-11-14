ما سر الخط الأخضر الذي يظهر في شاشة هاتف “آيفون X”؟

اشتكى عدد كبير من مستخدمي هاتف شركة “أبل” الأخير “آيفون X” من ظهور خط طولي باللون الأخضر في شاشة الهاتف، وهو الأمر الذي تسبب في صدمة لدى المستخدمين من تلك المفاجأة غير المتوقعة بعد امتلاكهم للهاتف والبدء باستخدامه.

وأفاد عدد من مستخدمي الهاتف مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم صدموا بظهور خط أخطر على يمين ويسار الشاشة بمجرد فتح الجهاز وبدء تشغيله، معربين عن أسفهم لتلك المشكلة التي تظهر في هاتف كلفهم مبلغاً تجاوز 1000 دولار.

وأكد عدد من مالكي “آيفون X” أن المشكلة وصلت لبعض الدول العربية خاصة السعودية، حيث اشتكى عبر موقع “تويتر” العديد من المستخدمين الذين نشروا صوراً عبر حساباتهم تظهر الخط الأخضر الذي ضرب شاشات هواتفهم بالفعل.

وتم تداول أنباء عن إمكانية استبدال الجهاز بآخر جديد، كما تم تحديد أرقام خاصة بالتواصل مع المستهلكين من أجل الإبلاغ عن المشكلة، على الرغم من أنه حتى الآن لم يصدر أي بيان من الشركة تعترف فيه بالمشكلة أو توضح أسبابها أو تقدم الحلول لأصحاب الهواتف المتضررة.

في السياق ذاته، نصح عدد من التقنيين أصحاب هواتف “أبل” الجديدة بالتروي وعدم التعامل مع التحديث الجديد لنظام التشغيل الذي تصدره الشركة حتى يتم التعرف على مشاكله والوصول لحل لها مستقبلاً، مؤكدين ضرورة استخدام الملحقات الأصلية لكل هاتف في حال تمت الترقية لنظام التشغيل الأحدث من “أبل”.