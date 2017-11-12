فريق هاكرز مصري يفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية لأمن المعلومات

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأمن المعلوماتي الدولية Trend Micro CTF 2017 حصول فريق الهاكرز المصري Egfr33ks على المركز الأول في المسابقة التي شاركت فيها فرق من الباحثين الأمنيين المحترفين حول العالم، بحسب ما نشرته الشركة المتخصصة في مجال البرمجيات الأمنية على موقعها الرسمي للمسابقة.

وقالت اللجنة: إن الفريق المصري الفائز بالمركز الأول نجح في نوعين من المسابقات، وهما مسابقة “الهجوم والدفاع” والتي تضع المتنافسين وجهًا لوحه، أحدهما في موقف المدافع والآخر يحاول مهاجمته، وإذا نجح في الحصول على العلم، والذي يكون ملفوفًا داخل نظام الطرف المدافع يكون هو الفائز، وإذا أخفقت أساليب الاختراق أمام دفاعات الطرف الثاني فسيكون الثاني هو الرابح.

بينما يأتي النوع الثاني من المسابقات في صور مختلفة، مثل الهجمات الموجهة targeted attacks ومهاجمة شبكات إنترنت الأشياء IoT، وكذلك هجمات الحرمان من الخدمة DDoS.

ويربح صاحب المركز الأول في المنافسة جائزة قدرها مليون ين ياباني (حوالي 8800 دولار أمريكي)، إضافة إلى 2000 دولار لكل عضو في الفريق الفائز، و 15 ألف نقطة لكل عضو في رصيده لدى مبادرة ساعة الصفر ZDI إلى جانب زيادة مالية قدرها 10% على الجائزة المالية عن كل ثغرة يقوم كل عضو باكتشافها في العام 2018، وكذلك 10% زيادة في النقاط التحفيزية عن كل ثغرة يكتشفها الفريق بالكامل في 2018.

إلى جانب ذلك، حصل الفريق المصري على بطاقة تأهل إلى مسابقة HitCon CTF 2017 التي ستقام في مدينة تاييبي، تايوان، في الشهر المقبل.