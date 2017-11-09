كيف بدأت الشركات استخدام ميزة آيفون إكس Face ID؟

بدأ المطورون استغلال الميزة الجديدة “Face ID” التي قدمتها شركة أبل على متن هاتفها الجديد “آيفون اكس”، وهي ميزة تقوم بقراءة ملامح وتعابير وجه المستخدم بدقة عالية، ما يقدم للتطبيقات فرصة جيدة لكي يقوموا بالتحكم في التطبيقات بشكل متطور، وقد تفاوت أسلوب المطورين في استخدام الميزة الجديدة داخل تطبيقاتهم.

ادفع بوجهك.

وقام البنك الأسترالي CommonWealth بإتاحة ميزة جديدة لعملائه عبر تطبيقه للموبايل بأن يقوموا بالدخول إلى حساباتهم من خلال هواتفهم عبر تأكيد العملية ببصمة وجوههم، وذلك بدلاً من إدخال كلمات المرور التقليدية، ما سيضيف طبقة حماية قوية تحمي المستخدم وحساباته من التعرض للاختراق.

اختر نظارتك في ثوانٍ.

وتتيح شركة Warby Parker عملاق صناعة النظارات في العالم تطبيقًا جديدًا للمستخدمين، يقوم بتخطيط وجه المستخدم وتقوم بحساب أبعاده بشكل واضح ودقيق، ومن ثم تبدأ في اختيار أفضل الإطارات التي تناسب تفاصيل وملامح وجهك بشكل جيد.

ما التالي؟

استخدامات بصمة الوجه تعتبر لا نهائية، فمن الممكن أن يتم استخدامها في تطبيقات مخصصة لتنظيم الملفات، بحيث يتم غلق ملف بعينه ببصمة وجهك كيلا يتم فتحه إلا به، كما يمكن استخدام بصمة وجهك لتشغيل الموسيقى على مشغل موسيقى بحسب حالتك النفسية ومشاعرك وحالتك المزاجية، والتي من السهل التعرف عليها من خلال بصمة وجهك بدقة، وغير ذلك العديد من التطبيقات التي يمكن استخدام بصمة الوجه فيها.