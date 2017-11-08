تجنب إغلاق “واتساب” بالسحب على شاشة الآيفون.. لهذا السبب (صورة)

أثارت رسالة جديدة عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” حفيظة مستخدمي آيفون، حيث تحثهم على تجنب إغلاق التطبيق، للاستمرار في تلقي الإشعارات.

وظهرت الرسالة التي وصفت بـ”المحيرة” لمستخدمي آيفون على نظام التشغيل “iOS11” ، تنصحهم بعدم إغلاق التطبيق عن طريق السحب على الشاشة، الأمر الذي أقلق الكثير من المستخدمين.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية: فإن”على كل هاتف من تصنيع شركة آبل، باستثناء آيفون X، إغلاق التطبيقات عن طريق النقر المزدوج على زر الصفحة الرئيسية ثم السحب لأعلى لإغلاق النوافذ التي لم تعد ترغب في إبقائها مفتوحة”.

ويتم حاليا تحذير مستخدمي التطبيق بتجنب القيام بذلك، على الرغم من عدم وجود طريقة أخرى لإغلاق تطبيق المراسلة.

وتقول الرسالة: “السحب لإغلاق واتساب يمكن أن يمنعك من تلقي الإشعارات”، وهذا قد يعني أنه لن يتم تنبيهك عندما تتلقى رسالة عبر التطبيق”.

وبدأت المشكلة عندما أطلقت شركة “آبل” الأمريكية نظام “iOS11” ، وهو نظام التشغيل الجديد لأجهزة “آيفون” و”الآيباد” الذي غير طريقة عرض الإشعارات على المستخدمين.

و اعتبر موقع “WABetaInfo” المتخصص في تغطية “واتساب”، أنه سيتم إصلاح هذا العطل في التحديث القادم، حيث كتب على تويتر: “يختبر واتساب الآن حلولًا لإصلاح هذا العطل، فهذا عطل في نظام “iOS11”.