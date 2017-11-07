بالصورة.. تعرف على تكلفة المكونات الداخلية لهاتف “آيفون x”

كشفت شركة “TechInsight” عن أن تكلفة هاتف “آيفون x” الجديد هي 357 دولارًا فقط ليكون الهامش الربحي لـ”أبل” مقارنة بسعره الذي يبدأ من 999 دولاراً هو 64%، وفقًا لما نشره موقع “ماك رامورز” التقني.

وأورد التقرير أن سعر شاشة هاتف آبل الجديد من نوع “OLED” العملاقة، هو 65 دولارًا، وهي من تصنيع شركة سامسونغ، فيما تبلغ تكلفة الهيكل الخارجي المصنوع من الستانلس ستيل 36 دولارًا.

وتأتي تكلفة “آيفون x” لتكون أعلى من تكلفة “آيفون 8” والتي بلغت 247.51 دولار، وفقًا لما نشرته شركة “IHS iMarket” إذ إن شاشة الهاتف كانت تكلفتها 36 دولارًا فقط بينما كانت تكلفة “آيفون 8 بلس” هي 288 دولارًا.

وأشار تقرير “ماك رامورز” إلى أن تلك التكلفة تشير إلى تكلفة المكونات الداخلية للهاتف، دون احتساب تكلفة التصنيع وجهود قطاع البحوث والتطوير والتوزيع والسويق وتصميم نظام التشغيل.