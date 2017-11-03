لصوص يستولون على 313 هاتف آيفون إكس الجديد

تعرضت شاحنة تنقل هواتف آيفون اكس الجديدة، للسرقة من قبل مجموعة لصوص في سان فرانسيسكو، حيث بلغت قيمة الهواتف المسروقة 370 ألف دولار.

وأكد تقرير نشره موقع CNET التقني أن عدد الهواتف المسروقة يصل إلى 313، إذ تم ذلك خلال تحضير الشاحنة التابعة لشركة UPS للشحن تمهيدا لنقل الشحنة إلى أحد متاجر أبل.

وبدأت عملية بيع هواتف آيفون اكس الجديدة داخل فروع أبل منذ ساعات صباح الجمعة، ولكن صفوف المنتظرين كانت قد بدأت منذ ليلة الخميس.

ويحمل هاتف آيفون إكس مجموعة مزايا تجعله مميزًا عن بقية هواتف أبل التي أطلقتها على مدار السنوات العشر الماضية، من حيث التصميم والشاشة العملاقة وبصمة الوجه Face ID وغياب زر الرئيسة وبصمة الإصبع، إلى جانب معالج A11 Bionic والذي يحتوي وحدة معالجة عصبية.