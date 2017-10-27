فتح باب الطلبات المسبقة لشراء آيفون إكس

فتحت شركة أبل موقعها الإلكتروني منذ ساعات قليلة، لاستقبال طلبات الشراء المسبقة لهاتفها “آيفون إكس” قبل وصوله إلى الأسواق رسميًا في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقًا لما نشره موقع انجادجيت التقني.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد تداولت تقريرًا بشأن أن “أبل” تعمل على تغيير معايير كفاءة نظام هاتفها الجديد لبصمة الوجه Face ID لتجعل عملية الإنتاج والتصنيع أسرع لتواجه الطلب الضخم المتوقع على هاتفها، ولكن خرجت الشركة ببيان رسمي لتنفي ما ورد في التقرير ووصفته أنه “عارٍ تمامًا من الصحة” وأكدت أنها ملتزمة بدقة نظام بصمة الوجه على هاتفها والتي تجعل احتمال أن يتمكن شخص آخر من فتح هاتفك ببصمة وجهه واحدًا في المليون.

وشهد هاتف آيفون 8، وهاتف آيفون 8 بلس إقبالاً متواضعًا على غير العادة، على خلفية أن الجميع في انتظار الهاتف الأكبر “آيفون إكس” ليصل في الثالث من نوفمبر المقبل.

وأوردت بعض التقارير أن “أبل” قد تخيب ظن جمهورها مع تأخر وصول الهاتف لمن سيقوم بعمل طلب مسبق لشرائه، بداية من الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أنه من المتوقع ألا تتمكن “أبل” من توصيل جميع الطلبات إلا بحلول العام المقبل.