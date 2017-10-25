“أبل” تقلل جودة بصمة الوجه لتسرع عجلة إنتاج “آيفون إكس” 

كشف تقرير جديد نشرته وكالة “بلومبيرغ” الإخبارية، أن شركة “أبل” قامت بتغيير بعض مواصفات نظام التقاط بصمة الوجه على متن هاتفها المنتظر “آيفون إكس”، بحيث تسرع عجلة إنتاج الهاتف لتواكب معدل الطلب المتوقع أن يكون ضخمًا.

وأشار التقرير، الذي نشره موقع “إنجادجيت” التقني، إلى أن “مواصفات نظام بصمة الوجه الذي صممته “أبل“، يعتبر غاية في التعقيد، ما سبب مفاجأة بالنسبة لمصانع قطع “آيفون إكس”.

حيث أن أي خطأ في عملية التصنيع قد يتسبب في عدم دقة النظام بالكامل، ما أجبرهم على إبطاء عملية الإنتاج بعض الشيء للتأكد من دقة التصنيع بجميع المواصفات المطلوبة من جانب أبل.

وأوضح التقرير أن “الأمر غير واضح ما إذا كانت مسألة تغيير مواصفات النظام، تعني أنه ستكون جودة الأجزاء أقل، أم أن هذا التغيير سيؤثر على مدى دقة النظام عند عمله على تكوين بصمة واضحة من وجه المستخدم لفتح هاتفه.

كما أرجع البعض بطء عملية الإنتاج إلى أن الهاتف يعمل بشاشات OLED ، ما يجعل عملية الإنتاج أبطأ بسبب استغراق تصنيع الشاشات مدة طويلة، إلى جانب أن حجم الإنتاج المطلوب من جانب أبل لتغطية معدل الطلب المتوقع أن يكون عملاقًا يصعب مواجهته بسهولة.

من المنتظر أن يتم طرح الهاتف في الأسواق يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، على أن يتم فتح الباب أمام الطلبات المسبقة بداية من 27 من الشهر الجاري.