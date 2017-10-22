بالفيديو.. ثغرة خطيرة تتيح لأي شخص مشاهدة صورك على هواتف آيفون

كشفت قناة iDeviceHelp على يوتيوب، عن ثغرة خطيرة في هواتف آيفون العاملة بنظام تشغيلiOS 11 تتيح للمخترق الحصول على صور الضحية بسهولة، وفقًا لما نشره موقع NDTV التقني.

وأوضحت القناة، أن استغلال الثغرة يحتم أن يكون هناك اتصال مادي بين المخترق وهاتف الضحية، فالأمر لا يحدث عن بعد، فالمخترق يبدأ الهجوم من خلال إجراء مكالمة FaceTime مع هاتف الضحية، ومن ثم بدلاً من الرد يقوم بالضغط على علامة الرسائل، ويختار إرسال رسالة مكتوبة، ثم يضغط على أي 3 رموز تعبيرية، وعندها سيتوقف الهاتف عن العمل.

وعند هذه اللحظة، سيقوم المخترق بالضغط على زر الشاشة الرئيسة ليستدعي مساعد أبل سيري، ومن ثم يطلب منه فتح الإعدادات، عندها سيتم الطلب منه إدخال رمز فتح الشاشة، وبعدها يغلق المخترق الشاشة بزر التشغيل.

عند ذلك يقوم المخترق بإجراء مكالمة صوتية FaceTime إلى هاتف الضحية، وعندها من خلال هاتف الضحية، يضغط على زر الرسائل مرة أخرى وهذه المرة سيفتح أمامه تطبيق رسائل iMessage وعندها يمكن للمخترق إرسال أي صورة من صور ملف الاستوديو على هاتف الضحية.

ولم تقم آبل حتى الآن، بإغلاق الثغرة التي تصيب جميع هواتف آيفون العاملة بإصدار iOS 11.0.3 وكذلك iOS 11.1 التجريبي.