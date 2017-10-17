تعرّف على الفروقات التي تميز أقوى 3 هواتف في 2017

اشتعلت المنافسة داخل سوق الهواتف الذكية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أطلقت كبرى شركات التقنية العالمية “أبل” و”سامسونغ” و”هواوي” هواتفها الجديدة، والتي غيّرت كثيرًا من ملامح سوق الهواتف الذكية عمومًا، وسلطت الضوء خصيصًا على الذكاء الاصطناعي والذي أصبح مضمارًا جديدًا للتنافس فيما بينها، بعيدًا عن منافستها على إمكانيات عتاد الهواتف نفسها.

ونقدم لكم تحليلًا سريعًا لأبرز مواصفات هواتف “آيفون X” و”غلاكسي S8 بلس” وهواوي “Mate 10 Pro” للتعرف على أبرز مزايا وفروقات تلك الهواتف الرائدة:

الشاشة

هاتف “آيفون X” يأتي بشاشة 5.8 من نوع OLED بدقة وضوح 2436*1125 بكسل بتوزيع 458 بكسل في البوصة الواحدة، وتحتل مقدمة الهاتف بالكامل كما هو متوقع، إلى جانب قيام الشركة بإزالة زر الشاشة الرئيسية واستبداله بزر افتراضي داخل واجهة الاستخدام على “iOS 11”.

هاتف “غلاكسي S8 بلس” يأتي بشاشة 6.2 بوصة بدقة وضوح 1440×2960 بكسل، بكثافة توزيع بكسلات 529 بكسل في البوصة الواحدة، ومغطى بطبقة زجاج آيوني مقوى.

هاتف هواوي “Mate 10 Pro” يأتي بشاشة 6 بوصة OLED بتقنية FullView بدقة وضوح 2160*1080 بكسل بكثافة توزيع 402 بكسل في البوصة الواحدة.

الذاكرة

هاتف “آيفون X” يعمل بذاكرة عشوائية 3 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

هاتف “غلاكسي S8 بلس” يأتي بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجابايت وخيارات للذاكرة الداخلية 64 أو 128 جيجابايت.

هواوي “Mate 10 Pro” يعمل بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجابايت إلى جانب خياري الذاكرة الداخلية 64 أو 128 جيجابايت.

الأداء

هاتف “آيفون X” يعمل بمعالج A11 Fusion سداسي النواة منها 4 أنوية تعمل بأداء قوي للتعامل مع المهام المتعددة، وكذلك إدارة وتشغيل ميزة الواقع المعزز AR في الكاميرا الخلفية، إضافة إلى نواتين تعملان بأداء منخفض لإتمام العمليات السريعة والمتكررة ما يحافظ على أداء الجهاز سريعًا وسلسًا طوال الوقت.

سامسونج “غلاكسي S8 بلس” يعمل بمعالج سناب دراجون 835 ثماني النواة.

زودت هواوي هاتفها “Mate 10 Pro”بمعالجها الجديد Kirin 970 ثماني النواة بتردد 2.36 جيجاهرتز، إلى جانب وحدة معالجة عصبية مستقلة تقوم بمعالجة البيانات التي تجمعها حول طبيعة استخدامك للهاتف، لتسهل عليك المهام وتنجز أكثر وتطور من إمكانيات هاتفك.

التصوير

هاتف “آيفون X” يقدم تجربة تصوير مميزة من خلال كاميرا خلفية مزدوجة العدسة بدقة وضوح 12 ميجابكسل، العدسة الأساسية فتحتها f/1.8 والثانوية بفتحة f/2.4، وبينهما فلاش من ثلاث قطع LED لتضيف ضعف الإضاءة للقطات خاصة في الإضاءة الخافتة أو التصوير الليلي، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي دقتها 8 ميجابكسل.

فيما يقدم هاتف “غلاكسي S8 بلس” كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل للعدسة الرئيسية بفتحة عدسة f/1.7، وكاميرا أمامية دقتها 8 ميجابيكسل بفتحة f/1.7.

هاتف هواوي “Mate 10 Pro” يقدم كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية 12 ميجابكسل تلتقط الألوان والثانية 20 ميجابكسل مخصصة لالتقاط الأبيض ودرجات الظل، أما عن الكاميرا الأمامية فدقتها 8 ميجابيكسل.

البطارية ونظام التشغيل

هاتف “آيفون X” يعمل ببطارية 2716 مللي أمبير ونظام تشغيل iOS 11، بينما يعمل هاتف سامسونج “غلاكسي S8 بلس” ببطارية سعتها 3600 مللي أمبير ونظام تشغيل نوجا، ويعمل به أيضًا هاتف هواوي “Mate 10 Pro” ببطارية 4000 مللي آمبير.