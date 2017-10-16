بالصور.. “هواوي” تكشف عن “Mate 10″ و”Mate 10 Pro”

أعلنت شركة هواوي الصينية، اليوم الثلاثاء، عن هاتفيها الجديدين “Mate 10” و”Mate 10 Pro”، واللذين يقدمان مجموعة مميزة من المزايا الجديدة.

وتتيح للمستخدم استخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي من خلال معالج الهواتف الجديد “Kirin 970” والذي يحمل بداخله وحدة معالجة عصبية مخصصة لتقديم تلك الإمكانيات الفائقة، وفقًا لما نشره موقع “TNW” التقني.

يأتي هاتف هواوي ميت 10 بشاشة 5.9 بوصة بدقة وضوح 2560*1440 بكسل بكثافة بكسلات 499 بكسل في البوصة الواحدة، والشاشة من نوع “LCD” مصنعة بزجاج “3D” ويعمل بتقنية “FullView HDR”، أما عن الهاتف الأكبر “Mate 10 Pro” فهو يقدم شاشة بحجم 6 بوصة بدقة وضوح 2160*1080 بكسل، بكثافة توزيع بكسلات 402 بكسل في البوصة الواحدة، والشاشة من نوع “OLED” وتعمل بتقنية “FullView”.

ويختلف تصميم هاتف “ميت 10” عن الإصدار الأكبر بأنه يحمل مستشعر البصمة في واجهة الموبايل أسفل الشاشة، والتي تحمل مساحة حواف ملحوظة، بينما يأتي إصدار البرو بمساحة حواف أقل من ذلك وبصمة الإصبع أسفل الكاميرتين على الجانب الخلفي للهاتف.

يعمل الهاتفان بمعالج هواوي الجديد Kirn 970″” وهو ثماني النواة ويعمل بتردد 2.36 جيجاهيرتز، كما أنه يضم وحدة معالجة عصبية للبيانات “NPU” مخصصة لتزويد الهاتف بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء في التعرف على العناصر أمام الكاميرا، أو ضبط إضاءة الصور حسب المشهد الذي يتم التقاطه دون أي تدخل من جانب المستخدم.

يأتي هاتف “ميت 10” بذاكرة داخلية 64 غيغابايت ورامات 4 غيغابايت، بينما يأتي الإصدار الأكبر بذاكرة 64 أو 128 غيغابايت، ورامات 4 أو 6 غيغابايت.

يتطابق الهاتفان كذلك من حيث تجربة التصوير، حيث إنهما مزودان بكاميرا خلفية مزدوجة، العدسة الأساسية دقتها 12 ميجابكسل تلتقط الألوان، بينما الثانوية بدقة 20 ميغابكسل وتلتقط الأبيض ودرجات الظل “”Monochrome، كما هو الحال مع جميع هواتف هواوي التي تعمل بكاميرا خلفية مزدوجة، بينما تأتي الكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة “f/1.6”.

يأتي الهاتفان ببطارية 4000 مللي أمبير، ويعملان بتقنية الشحن فائق السرعة SuperCharge””.

يصل الهاتفان إلى الأسواق بحلول الشهر المقبل بأسعار 825 دولارًا لإصدار “Mate 10″، و943 دولارًا لإصدار البرو.