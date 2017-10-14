أجهزة في طريقها للاندثار بسبب التطبيقات الذكية.. تعرّف عليها

أبدع المطورون في أفكار تطبيقات الموبايلات الذكية حيث يستغلون التقنيات والإمكانيات المتطورة داخل تلك الهواتف، وأدى ظهور العديد من التطبيقات إلى استغناء المستخدمين عن العديد من الأجهزة التي كان من المستحيل أن يعيشوا بدونها.

ماسح المستندات Document Scanner

عشرات التطبيقات ظهرت مؤخرًا تسمح للمستخدم بأن يستخدم كاميرا هاتفه الذكي في مسح المستندات المختلفة، حتى إن شركة أبل طرحت مع نظام تشغيلها الأحدث iOS 11 ميزة تسمح للمستخدم أن يمسح أي مستند بكاميرا هاتفه الآيفون بدون تطبيقات بسهولة ودقة عالية.

أجهزة الملاحة للقيادة GPS

بعد أن وصلت أجهزة الملاحة الرقمية لأوج مجدها داخل السيارات خلال السنوات الماضية، نجحت الشركات التقنية خلال السنوات الخمس الماضية من تطوير خدماتهم للخرائط الرقمية مثل Google Maps وApple Maps حيث أصبح من السهل على المستخدم أن يعلم مكانه على الخريطة وكيف يتجول في الأماكن المحيطة به وكذلك أن يتنقل من مكان لآخر من أقصر وأسهل الطرق، وذلك من خلال هاتفه دون الحاجة إلى جهاز معين.

مشغلات الموسيقى المحمولة

المساحات التخزينية الضخمة التي تصل إلى 2 تيرابايت أحيانًا على الهواتف الذكية من خلال استخدام كروت ميموري وكذلك مساحات داخلية للتخزين تصل إلى 256 جيجابايت، تكون كافية تمامًا للمستخدم أن يحمل كل ما يفضله من أغاني مهما كانت جودتها الصوتية ومساحتها التي تشغلها، وبالتالي أصبح لا حاجة إلى حمل مشغلات رقمية أو تقليدية للموسيقى معك في كل مكان، بالإضافة إلى تطور مساحات التخزين السحابية مثل iCloud وGoogle Drive وغيرهما من خدمات تخزين سحابية تمدك بعشرات الجيجابايت التي تكفي لتحمل معك ملفاتك الموسيقية أينما تكون.

البطاقات الائتمانية وأجهزة الدفع

شهد سوق الدفع الإلكتروني تطورًا كبيرًا بدخول شكل جديد وهو الدفع بالموبايل من خلال تبني شركات الهواتف الذكية أبل وسامسونج وجوجل فكرة الدفع عبر الهواتف الذكية من خلال تقنية NFC، والتي تكون متاحة في غالبية الهواتف المحمولة، وأصبح كل ما على المستخدم أن يضع بيانات بطاقاته الائتمانية داخل حسابه على تلك الخدمات على هاتفه، ومن ثم يدفع مباشرة بتمرير هاتفه على آلة الدفع بالموبايل داخل المحال التجارية، وبذلك أصبح استخدام بطاقاتك الائتمانية من الماضي.

مفاتيح سيارتك

طورت معظم الشركات المصنعة للسيارات تطبيقات مخصصة لسياراتها تسمح للمستخدم أن يفتح سيارته عبر هاتفه وكذلك من خلال التطبيق يمكنه أن يهيء درجة الحرارة كما يفضلها إلى جانب العديد من المزايا الأخرى، وبالتالي عليك أن تنسى تمامًا مفتاح سيارتك، لأنه بداخل هاتفك.