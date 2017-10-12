بالصور.. تسريبات جديدة تظهر هاتف Nokia 9 بكاميرا مزدوجة

أظهرت تسريبات جديدة نشرها موقع CompareRaja الهندي للإلكترونيات تفاصيل عديدة حول إمكانية وتصميم هاتف نوكيا المنتظر Nokia 9، حيث كشفت الصور ملامح الهاتف وتفاصيل تصميمه من جميع الجهات، وفقا لما جاء على موقع “أندرويد سنترال” التقني.

وأوضحت التسريبات أن الهاتف سيحمل شاشة كبيرة بحيز حواف ضئيل، إلى جانب وجود منحنية مما سيقدم تجربة مميزة عند حمل الهاتف لوقت طويل، إضافة إلى أن الهاتف يحمل على جانبه الخلفي كاميرا مزدوجة عدستاها مصممتان بشكل رأسي، وأسفلهما بصمة إصبع.

كما أكد التصميم أن الهاتف سيفقد فتحة السماعات التقليدية 3.5مم، وبالتالي ستعتمد نوكيا في هاتفها، المتوقع إطلاقه مطلع العام المقبل، على فتحة USB-C كغيرها من الشركات التي واكبت الموضة الجديدة.

ووفقا لتوقعات سابقة، فإن الهاتف سيحمل شاشة 5.5 بوصة بدقة QHD، وبروسيسور سناب دراجون 835، إلى جانب رامات 4 جيجابايت، ولكن لم تخرج أية معلومات حول البطارية.