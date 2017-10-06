تطبيق يسهل عليك مساعدة ضعاف البصر عبر هاتفك (صورة)

أتاح فريق تطوير، تطبيق Be My Eyes لهواتف أندرويد بشكل تجريبي، وذلك بعد وجوده لفترة طويلة على هواتف آيفون، وفقًا لما نشره موقع “لايف هاكر”.

ويتيح التطبيق للمستخدمين، إنشاء حساب بسهولة سواء باستخدام بريدهم الإلكتروني، أو حسابهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

ويطلب التطبيق من المستخدم أن يحدد ما إذا كان متطوعًا يريد المساعدة أم أنه يحتاج للمساعدة.

ويتلقى المتطوعون عبر هواتفهم إشعارًا على شكل صورة مكالمة فيديو، وبمجرد قبولها يظهر لهم فيديو حي لما يوجد أمام عدسة هاتف من يحتاج للمساعدة، وعندها يقوم المستخدم بكتابة ما يراه ومن ثم يقوم التطبيق بقراءة ما يكتبه للشخص المحتاج للمساعدة كي يتعرف على ما أمامه تحديدًا بوضوح.

ويصل عدد المتطوعين على التطبيق إلى أكثر من نصف مليون شخص، و38 ألف شخص يحتاجون للمساعدة.

ويتوافر التطبيق حاليًا عبر متجر أندرويد، وكذلك متجر أبل للتطبيقات “آي تونز”.