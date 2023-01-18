أبل تطرح أجهزة ماك بوك مزودة بمعالجات (إم2) الجديدة

وقالت أبل إن الجهاز المزود برقاقة (إم2 برو) الجديدة به أشباه موصلات أكثر من الجهاز (إم1 برو) بنسبة 20% تقريبا ويحتوي على مثلي الكمية الموجودة في جهاز (إم2) مما يساعد برامج مثل أدوبي فوتوشوب على تشغيل الأحمال الثقيلة "أسرع من أي وقت مضى".

وعادة ما تقيم أبل أول مؤتمراتها في العام في مارس/ آذار حيث تطرح أجهزة (آي ماك) وكمالياتها. وذكرت بلومبرغ نيوز في وقت سابق أن مؤتمر أبل المقرر في ربيع هذا العام قد يشهد تدشين نظارة الواقع المعزز التي طال انتظارها.