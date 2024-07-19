قال مصدر روسي مطلع إن كافة المطارات في روسيا تعمل بشكل طبيعي، ولم تتأثر بالعطل التقني الدولي الذي أثر في مرافق حيوية حول العالم، بسبب وجود نظام روسي بديل.

وأوضح المصدر لـ"إرم نيوز"، أن "المطارات والمرافق الحيوية في روسيا تعمل بشكل طبيعي بسبب امتلاكها لنظام أسترا البديل".

و"أسترا لينكس" هو نظام روسي الصنع يستخدم على نطاق واسع في روسيا وهو بديل لمايكروسوفت ويندوز، إذ صُمِّم في البداية لخدمة القوات المسلحة الروسية، ولكن تم توسيعه لاحقًا ليشمل عدة قطاعات.

وأفادت شركة "كراود سترايك للأمن السيبراني"بأن خللًا تقنيًا بأحد خوادم الشركة أثر اليوم الجمعة على عمل كثير من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات والمؤسسات في العالم.

وقالت وكالة الطيران الأمريكية إن الخطوط الجوية الأمريكية أعلنت توقف حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات.