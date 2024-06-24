Dot AI.. روبوت دردشة جديد أقرب إليك

قد تساعدك روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مثل "جيميني" و"كوبايلوت" و"تشات جي بي تي"، في العمل والمهام اليومية، لكن "Dot AI" صمم ليكون رفيقًا رقميًا يحاكي الكلام والتعاطف البشري.

وتم تطوير التطبيق بواسطة New Computer، وهي شركة ناشئة أسسها مصمم" أبل" السابق جايسون يوان والمهندس سام وايتمور، والتطبيق متاح حاليًا مجانًا على متجر تطبيقات "أبل".

ورغم أنه قد يبدو للوهلة الأولى مجرد روبوت دردشة آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي، إلا أن ما يجعل Dot فريدًا من نوعه هو قدرته على تذكر محادثاتك لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا.