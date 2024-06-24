Dot AI.. روبوت دردشة جديد أقرب إليك
قد تساعدك روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مثل "جيميني" و"كوبايلوت" و"تشات جي بي تي"، في العمل والمهام اليومية، لكن "Dot AI" صمم ليكون رفيقًا رقميًا يحاكي الكلام والتعاطف البشري.
وتم تطوير التطبيق بواسطة New Computer، وهي شركة ناشئة أسسها مصمم" أبل" السابق جايسون يوان والمهندس سام وايتمور، والتطبيق متاح حاليًا مجانًا على متجر تطبيقات "أبل".
ورغم أنه قد يبدو للوهلة الأولى مجرد روبوت دردشة آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي، إلا أن ما يجعل Dot فريدًا من نوعه هو قدرته على تذكر محادثاتك لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا.
صديق ورفيق ومقرب
حتى الآن، لا توجد تفاصيل محددة حول التكنولوجيا الأساسية، لكن بعض التقارير تشير إلى أن Dot AI يستخدم معالجة اللغة الطبيعية جنبًا إلى جنب مع التعلم الآلي لفهم مطالبات المستخدم وإنشاء الاستجابات.
وعلى عكس النماذج الثلاثة السابقة، التي تركز على توفير المعلومات، يركز Dot AI على الدعم العاطفي والذكاء.
وعند فتح التطبيق، يتم توجيه المستخدمين خلال عملية الإعداد مع طرح أسئلة مثل "ماذا تفعل في العمل؟"، و"ما هو برنامجك التلفزيوني المفضل؟"، و"كيف تقضي يوماً مثالياً؟"، وبناءً على هذه الإجابات، يسأل روبوت الدردشة المزيد عن المستخدم.
ذاكرة طويلة المدى
يشير وصف متجر التطبيقات أيضًا إلى أن Dot AI يتمتع بذاكرة طويلة المدى لا حصر لها، ويمكنه المساعدة في تقديم النصائح المهنية وتوصيات تحديد التاريخ.
وفي حين أن الخطة المجانية توفر محادثات محدودة، يمكن للمستخدمين تجاوز هذا الحد عن طريق شراء الخطة المدفوعة مقابل 11.99 دولار شهريًا، والتي تتضمن الوصول إلى Chronicles، وهي ميزة تنظم تاريخ التطور الشخصي للمستخدم.