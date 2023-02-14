تطوير غرز جراحية ذكية مقاومة للبكتيريا

ووفق تقرير نشره موقع "ميدغادغيت" المعني بالشؤون الطبية والتقنية، فإن هذه التقنية طورها باحثون في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، وتمت تجربتها على لحم الدجاج.

وبشكل خاص، يقول الباحثون إن تقنيتهم ستكون بديلا مهماً للشبكات الجراحية التي تستخدم لعلاج حالات "ارتخاء المهبل"، حيث تكون معدلات العدوى في هذا المكان من الجسم مرتفعة.

ولتحقيق هذه الخصائص الفريدة تم تصنيع الغرز من أنابيب دقيقة من الكربون واليود، حيث إن الأول له طبيعة مشعة وتم تصميمه لكي يسطع تحت الأشعة المقطعية لتمكين الأطباء من تقييم حالة الغرز، أما الثاني فيوفر خصائص فاعلية مضادة للبكتيريا.

وحتى الآن، اختبر الباحثون الغرز على لحم الدجاج، ووجدوا أنها ما زالت مرئية بوضوح داخل اللحوم عندما تم مسحها ضوئيا بعد 3 أسابيع عقب الجراحة.

كما قتلت الغرز الذكية حوالي 99% من عينة البكتيريا المقاومة للأدوية في غضون 6 ساعات في درجة حرارة الغرفة.

وقال الباحث المشارك بالدراسة شادي هاوسيار، إن الغرز الذكية التي طورها فريقه البحثي "توفر حلولا عملية إضافية للجراحين".