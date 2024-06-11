مايكروسوفت تطلق تحسينات جديدة على "أوتلوك".. ما هي؟

قدمت شركة "مايكروسوفت" العديد من الميزات الجديدة لتطبيق "Outlook" الخاص بها على نظامي التشغيل أندرويد و"iOS".

والهدف من هذه الميزات الجديدة بحسب مايكروسوفت هي تحسين تجربة المستخدم.

تحسين الوظائف

قامت مايكروسوفت بتحسين وظائف "compose" والتقويم "calendar" على نظام التشغيل "iOS" بينما تلقى تطبيق أندرويد تحسينًا للبحث والأحداث "events" والتقويم.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى تطبيق "Outlook" إصلاحات للأخطاء على كلا النظامين الأساسيين. كما قدمت مايكروسوفت لمستخدميها إمكانية البحث في الأحداث الماضية لمدة تصل إلى عام واحد، بينما في السابق، كان بإمكان المستخدمين البحث لمدة تصل إلى ستة أشهر فقط.

وتمت إضافة علامة تبويب "Teams" أيضًا لتسهيل الوصول إلى رسائل الدردشة والبحث فيها. بينما ستتم إعادة توجيه المستخدم الذي ليس لديه التطبيق إلى متجر غوغل بلاي لتثبيت التطبيق.

ميزات جديدة لتطبيق أندرويد

وقامت الشركة أيضًا بتحديث ميزة إنشاء الرسائل "compose" لتطبيق "Outlook" الخاص بأندرويد التي أصبحت تسمح للمستخدمين بإعادة إرسال الرسائل من مجلد "sent folder".

وإلى جانب التحديثات، تم إصلاح الخلل الذي منع المستخدمين من نجاح تدفق تسجيل الدخول الموحد لحسابات "Microsoft 365".

ميزات جديدة لتطبيق iOS

يحتوي مايكروسوفت "Outlook" الآن على خيار الإبلاغ عن الرسائل في قائمة إجراءات "action list"، مما يسمح للمستخدمين باتخاذ إجراء فوري ضد الرسائل غير المناسبة.

ويمكن للمستخدمين أيضًا إضافة حساب محلي داخل "Office 365 ABox" والذي يتيح للمستخدمين إمكانية تخزين الملفات ومشاركتها بشكل آمن من تطبيق "Outlook" نفسه. وقامت مايكروسوفت بتحسين ميزة إنشاء الرسائل لنظام "iOS" أيضًا.

وتتمتع الميزة بنفس الوظيفة المحدثة مثل وظيفة أندرويد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الوصول إلى دردشة اجتماعات "Teams" من تفاصيل حدث التقويم.



تيليغرام تحصل على Copilot

بصرف النظر عن تحديثات تطبيق "Outlook"، قامت مايكروسوفت أيضًا بدمج برنامج الدردشة الآلي "AI Copilot" مع "تيليغرام".

وسيتمكن مستخدمو التطبيق الآن من طرح الأسئلة على برنامج الدردشة الآلي داخل التطبيق.

ومع ذلك، وضعت مايكروسوفت حدًا يبلغ 30 مرة في اليوم.