رقعة إلكترونية قابلة للارتداء لمراقبة أنسجة الجسم

طور فريق من المهندسين في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، رقعة إلكترونية، يمكنها مراقبة الجزيئات الحيوية في الأنسجة العميقة، بما في ذلك الهيموغلوبين.

ويمنح هذا الابتكار المهنيين الطبيين وصولاً غير مسبوق إلى المعلومات المهمة التي يمكن أن تساعد في اكتشاف الحالات التي تهدد الحياة مثل الأورام الخبيثة وخلل الأعضاء والنزيف الدماغي أو الأمعاء والمزيد.

ويعتبر توفر كمية وموقع الهيموغلوبين في الجسم، معلومات مهمة حول تروية الدم أو تراكمه في مواقع محددة يمكن للأطباء الاستفادة منها، بحسب موقع "medicalxpress".

وقال شنغ شو، أستاذ الهندسة النانوية في الجامعة ومؤلف للدراسة، إن "أجهزتنا تظهر إمكانات كبيرة في المراقبة الدقيقة للمجموعات عالية الخطورة؛ مما يتيح التدخلات بالوقت المناسب في اللحظات العاجلة".